Cinco equipos pelean por su permanencia
Cuatro apasionantes fechas restan en el torneo de la División Intermedia, y la lucha por la permanencia se vuelve tenaz y los más comprometidos son: Guaraní de Fram (0,884), Sol de América (1,076), Pastoreo (1,151), Guaireña FC (1,250) y Fernando de la Mora (1,267), recordemos que los últimos tres pierden la categoría.
Un par de duelos directos se desarrollarán en la jornada 27. Uno de ellos será entre Pastoreo vs. Guaireña FC, en el estadio Luis Alfonso Giagni, el domingo, desde las 10:00, y el otro será Guaraní de Fram vs. Sol de América, que se disputará el lunes, desde las 16:30, en el Villa Alegre, en Encarnación. Mientras que el prócer, Fernando de la Mora visitará a Capiatá, también el día lunes, desde las 10:00, en el estadio Erico Galeano.
Recordemos que la fecha 27 de la competencia arranca mañana con dos atractivos partidos: Santaní vs. Resistencia (15:30) en el JJ Vázquez y San Lorenzo vs. Tacuary (19:00) en el Gunther Vogel.
CIFRA. 0,884 tiene de promedio Guaraní de Fram, en caso de sufrir la derrota en la fecha 27 sentenciará su descenso.