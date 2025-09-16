16 sept. 2025
Chiqui Arce ingresa al salón de la fama de Gremio

El histórico Francisco Chiqui Arce fue homenajeado por Gremio ingresando al salón de la fama del club por su destacada trayectoria vistiendo los colores de Tricolor Gaúcho.

Septiembre 16, 2025 10:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Chiqui Arce ingresó al salón de la fama del Gremio de Porto Alegre.

El paraguayo Francisco Chiqui Arce vivió un momento muy especial en Porto Alegre el último fin de semana donde fue homenajeado por Gremio ingresando al salón de la fama del club.

Francisco Arce jugó para Gremio entre 1995 y 1997, siendo en Porto Alegre su primera experiencia fuera del país tras haberse iniciado en Cerro Porteño.

Con Gremio, Chiqui fue campeón de la Copa Libertadores 1995, Recopa 1996 y dos veces campeón Gaúcho 1995/96.

El club lo convocó para un homenaje en el club donde además de recibir un reconocimiento especial, una camiseta con la inscripción “Chiqui Arce, Salón de la fama 2025", también fue invitado a dejar las huellas de sus pies en el museo del club.

Francisco Chiqui Arce dejó las huellas de sus pies en el Salón de la fama de Gremio.

En su momento, Francisco Arce también estuvo en el radar de Gremio como futuro entrenador. Una cuenta pendiente del técnico paraguayo es dirigir a los clubes de Brasil por los que estuvo; Gremio o Palmeiras.

