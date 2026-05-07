Embajada de México promueve el Mundial 2026 con invitación a paraguayos

A poco más de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Embajada de México en Paraguay organizó este jueves un encuentro especial en Asunción con representantes diplomáticos, medios de comunicación, agencias de viajes e invitados especiales, en el marco de la promoción del evento deportivo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la actividad, el embajador de México en Paraguay, Juan Manuel Nungaray, destacó la enorme expectativa que existe en torno a la próxima Copa del Mundo y remarcó la magnitud de lo que representará el torneo para su país. “Tenemos mucha expectativa, mucha ansiedad, mucha ilusión. Vamos a recibir a más de cinco millones de turistas y tendremos 13 partidos en total en territorio en suelo mexicano”, expresó el diplomático durante su intervención.

Destacó especialmente el rol protagónico que tendrá México en el Mundial de la FIFA 2026, con tres sedes que serán epicentro de la fiesta del fútbol: Mexico City, Guadalajara y Monterrey. En cada una de ellas se vivirán jornadas históricas, con estadios emblemáticos como el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA, que recibirán a selecciones de todo el mundo en un ambiente único. En ese sentido, el diplomático invitó a los aficionados a ser parte de una verdadera fiesta global, resaltando la hospitalidad mexicana y el clima de celebración que se espera durante todo el torneo.

Además, aprovechó la ocasión para extender una invitación a los paraguayos a formar parte de la fiesta mundialista, ya sea viajando a México para acompañar el certamen o siguiendo el torneo desde Paraguay. En ese sentido, anunció que la Embajada prevé organizar una transmisión especial del partido inaugural de México el próximo 11 de junio en pantalla gigante en la Costanera de Asunción.

El encuentro tuvo lugar en la Embajada de México sobre la avenida España. Foto: Última Hora

“Invitamos a todos los paraguayos a que vayan a México, o si no les invitamos a ver el partido inaugural de México en pantalla gigante en la Costanera”, señaló el embajador Nungaray, quien también deseó éxitos tanto para la selección mexicana como para la paraguaya de cara al Mundial.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y de confraternidad, donde los asistentes compartieron experiencias y expectativas relacionadas con el mayor evento del fútbol mundial. La velada sirvió además para fortalecer los vínculos culturales y turísticos entre México y Paraguay, con la mirada puesta en una Copa del Mundo que promete convertirse en una verdadera fiesta internacional.

Durante la recepción también se habló del impacto económico, cultural y turístico que tendrá el Mundial 2026 para los países organizadores. México volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros del fútbol mundial y buscará ofrecer una experiencia única a los millones de aficionados que llegarán desde distintos puntos del planeta para vivir el torneo.

La actividad organizada por la Embajada permitió además generar un espacio de acercamiento entre distintos sectores vinculados al turismo, la comunicación y el deporte, en un contexto donde crece la expectativa de los aficionados paraguayos por una nueva participación de la Albirroja en una Copa del Mundo. El ambiente estuvo marcado por el optimismo y la ilusión de vivir una cita histórica que unirá nuevamente a millones de personas a través del fútbol.