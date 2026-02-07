07 feb. 2026
Torneo Apertura

El Canario aprovechó los errores

Jorge González analizó la victoria sobre Sportivo San Lorenzo y sostuvo que la clave del partido pasó por capitalizar cada error del rival.

Febrero 07, 2026 12:31 p. m. • 
Por Redacción D10
HAgziLUXMAANQbn.jpeg

El cuadro de Recoleta se llevó los puntos de San Lorenzo.

Foto: Prensa - Recoleta

El técnico del Deportivo Recoleta, Jorge González, conversó este sábado con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día después de la goleada de su equipo sobre el Sportivo San Lorenzo por la fecha 4 del torneo Apertura 2026. El DT se mostró conforme y valoró el trabajo de sus dirigidos.

“Realmente fue un partido trabado, sabíamos que podía darse una salida (de Órteman) y que seguro iba a ser un plus para los jugadores de jugarse por el técnico. En el segundo tiempo una viveza de Parzajuk termina en gol y luego fue aprovechar las malas decisiones del rival. Los chicos hicieron dos goles más que nos dio tranquilidad y que nos llevaron a tener una gran victoria”, expresó el DT en la 1080 AM.

Para González el momento del primer gol, que fue en el inicio del segundo tiempo, también fue importante, que hizo que San Lorenzo deba salir a buscar el encuentro y deje espacios en el fondo.

Deportivo Recoleta de momento se ubica en la segunda posición del torneo Apertura con 8 unidades, producto de dos victorias y dos empates. Su próximo encuentro será el próximo viernes 13 de febrero, desde las 20.30, frente al Sportivo Luqueño.

Recoleta Jorge González Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta
Torneo Apertura
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo y Recoleta abren la cuarta fecha del Torneo Apertura en el estadio Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Torneo Apertura
Luqueño ante Ameliano, un apasionante choque
Sportivo Luqueño busca reivindicarse esta noche 20:30 ante Ameliano.
Febrero 06, 2026 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
recoleta gana_65416485.jpg
Torneo Apertura
San Lorenzo y Recoleta, duelo para ganar confianza
San Lorenzo y Recoleta chocan desde las 18:30 en el Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GLaH3GdXcAAaPia.jpg
Torneo Apertura
Árbitros para la cuarta fecha
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la cuarta fecha del torneo Apertura.
Febrero 05, 2026 07:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Orteman.jpg
Torneo Apertura
Sergio Órteman realiza el análisis de los juegos del Rayadito
El estratega Sergio Órteman durante la entrevista en Fútbol a lo Grande dio detalles cronológicos de los partidos de San Lorenzo. Recordemos que el Rayadito ha caído en sus tres primeras presentaciones en su retorno a la Primera División.
Febrero 05, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Néstor Camacho 1.jpg
Torneo Apertura
Será un clásico especial para Néstor Camacho
El atacante Néstor Camacho, actualmente en filas de Trinidense, señaló este jueves que el clásico ante Rubio Ñu será muy especial, particularmente para él por su pasado en el Albiverde.
Febrero 05, 2026 03:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más