El Canario aprovechó los errores

El técnico del Deportivo Recoleta, Jorge González, conversó este sábado con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día después de la goleada de su equipo sobre el Sportivo San Lorenzo por la fecha 4 del torneo Apertura 2026. El DT se mostró conforme y valoró el trabajo de sus dirigidos.

“Realmente fue un partido trabado, sabíamos que podía darse una salida (de Órteman) y que seguro iba a ser un plus para los jugadores de jugarse por el técnico. En el segundo tiempo una viveza de Parzajuk termina en gol y luego fue aprovechar las malas decisiones del rival. Los chicos hicieron dos goles más que nos dio tranquilidad y que nos llevaron a tener una gran victoria”, expresó el DT en la 1080 AM.

Para González el momento del primer gol, que fue en el inicio del segundo tiempo, también fue importante, que hizo que San Lorenzo deba salir a buscar el encuentro y deje espacios en el fondo.

Deportivo Recoleta de momento se ubica en la segunda posición del torneo Apertura con 8 unidades, producto de dos victorias y dos empates. Su próximo encuentro será el próximo viernes 13 de febrero, desde las 20.30, frente al Sportivo Luqueño.

