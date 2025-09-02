02 sept. 2025
Cerro Porteño

Cerro: Semana para recuperar valores

Cerro Porteño retoma las labores luego de su empate con Libertad, que significó dejar la cima de la clasificación del torneo Clausura.

Septiembre 02, 2025 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Movilización. Cecilio apunta al juego ante Tembetary.

El Ciclón prepara su juego del domingo 7, que será ante Tembetary en La Nueva Olla desde las 18:30, por lo que tendrá cinco días para ir recuperando piezas que estuvieron al margen en los últimos juegos por lesión.

A su vez, el Azulgrana no podrá contar aún con el volante Federico Carrizo, suspendido por otros dos juegos más, más el portero Roberto Fernández y el defensor Gustavo Velázquez, ambos al servicio de la Albirroja.

El Ciclón apunta a cerrar la primera ronda como líder, pensando además en el compromiso de octavos de final de la Copa Paraguay.

