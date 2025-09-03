03 sept. 2025
Cerro Porteño

Cerro: Retorno a las labores

El plantel de Cerro Porteño retoma las labores luego de una pausa de 2 días, apuntando al próximo compromiso que animará ante Tembetary, el domingo 7 en La Nueva Olla, en el cierre de la primera rueda del Clausura.

Septiembre 03, 2025 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
aliseda cerro_62828871.jpg

En el ataque. Ignacio Aliseda va aumentando su nivel.

El Ciclón dio descanso a su plantel luego de un apretado calendario, en donde repartió fuerzas entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Paraguay, quedando ahora con dos frentes de competición tras su despedida del plano internacional.

En la semana se cumplirán además evaluaciones para conocer las evoluciones de los jugadores contusos, de cara a armar el equipo titular para el próximo compromiso, no pudiendo contar con Federico Carrizo (suspendido), Roberto Fernández y Gustavo Velázquez (con la Albirroja).

Cerro Porteño Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Lo que dijo Diego Martínez tras la eliminación de Cerro Porteño
Diego Martínez habló tras la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores 2025.
Agosto 20, 2025 09:32 p. m.
CERRO PORTEÑO
Cerro Porteño
Sin goles al final del primer tiempo en La Plata
Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño no se sacaron ventaja al término del primer tiempo en La Plata. El Ciclón sufrió poco, pero tampoco creó opciones claras de gol.
Agosto 20, 2025 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Gyn12QEWwAAvkEG.jpg
Cerro Porteño
La insólita disposición para la hinchada de Cerro Porteño
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomó una insólita decisión referente a los buses que llevarán a la hinchada de Cerro Porteño hasta La Plata.
Agosto 20, 2025 09:30 a. m.
 · 
Redacción D10
ignacio aliseda cerro porteño.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño y su ilusión se instalan en Argentina
Con 25 jugadores, Cerro Porteño se instaló en Argentina en donde este miércoles se jugará la clasificación a cuartos de final ante Estudiantes de La Plata.
Agosto 19, 2025 07:45 p. m.
 · 
Redacción D10
GxXWSRgWAAAoxge.jpeg
Cerro Porteño
El Ciclón va motivado a La Plata
Cerro Porteño viaja esta tarde a Argentina para la revancha ante Estudiantes. El Ciclón, puntero invicto del torneo local, está enchufado y con ilusión.
Agosto 19, 2025 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_0914_1_62491334.JPG
Cerro Porteño
El análisis de Diego Martínez tras la derrota ante Estudiantes
¿Qué dijo el DT de Cerro Porteño tras la caída ante Estudiantes de La Plata por la ida de octavos de Copa Libertadores?
Agosto 13, 2025 10:03 p. m.
Carga Más