Cerro: Retorno a las labores

El Ciclón dio descanso a su plantel luego de un apretado calendario, en donde repartió fuerzas entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Paraguay, quedando ahora con dos frentes de competición tras su despedida del plano internacional.

En la semana se cumplirán además evaluaciones para conocer las evoluciones de los jugadores contusos, de cara a armar el equipo titular para el próximo compromiso, no pudiendo contar con Federico Carrizo (suspendido), Roberto Fernández y Gustavo Velázquez (con la Albirroja).