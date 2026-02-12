12 feb. 2026
Cerro Porteño

Está para volver a Cerro Porteño

Un ex jugador de Cerro Porteño está para volver al club azulgrana por pedido de Jorge Bava.

Febrero 12, 2026 07:09 p. m.
aalan.jpg

Alan Benítez (derecha) está cerca de volver al Ciclón.

Foto: Archivo.

Cerro Porteño trabaja para levantar la inhibición en FIFA y así poder seguir contratando jugadores, atendiendo que el libro de pases en Paraguay estará abierto hasta el 27 de febrero.

Según informó el periodista Pedro Torres Insfrán, el Ciclón de Barrio Obrero trabaja en el regreso del lateral derecho Alan Benítez.

“En cuanto a incorporaciones, está cerca el retorno de Alan Benítez, es un pedido de Jorge Bava”, informó el comunicador.

Vale recordar que Alan Benítez ya tuvo dos etapas en el club azulgrana: 2021-2022 y 2023-2025.

Desde mayo del 2025 que se encuentra en el Internacional de Porto Alegre, donde empezó jugando, pero en el último tiempo perdió regularidad.

La posible llegada de Benítez se debe a la complejidad que tiene Bava para armar su once base por el cupo de extranjeros, atendiendo que en el lateral derecho está el uruguayo Fabricio Domínguez, y luego aparecen nombres importantes como los de Alexis Martín Arias, Ignacio Aliseda, Pablo Vegetti y Mateo Klimowicz.

De estos cinco solo cuatro pueden ser titulares en el campeonato local.

Lo cierto y concreto es que por el momento es una posibilidad. Primero Cerro Porteño debe levantar la inhibición en FIFA para luego poder fichar.

Alan Benítez Cerro Porteño Jorge Bava
