08 mar. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: Paso a Paso

Rubio Ñu quiere seguir con su racha victoriosa y recibe en Trinidad al Sportivo 2 de Mayo. Seguí el paso a paso en D10.

Marzo 08, 2026 07:08 p. m. • 
Por Redacción D10
RUB-2MA.png

El duelo será en La Arboleda.

Torneo Apertura 2 de Mayo Rubio Ñu
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad vs. Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Libertad vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Libertad recibe a Sportivo Luqueño en La Huerta por la novena jornada del Torneo Apertura.
Marzo 07, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní vs. Cerro Porteño:
Torneo Apertura
Guaraní vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Guaraní y Cerro Porteño se encargan de abrir la novena fecha del Torneo Apertura, en el ueno Luis Salinas.
Marzo 07, 2026 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Lorenzo Melgarejo_66065368.jfif
Torneo Apertura
Atractivo duelo en La Huerta
Libertad vs. Luqueño se suma a la apasionante cartelera sabatina en la continuidad de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
Marzo 07, 2026 10:07 a. m.
 · 
Redacción D10
DDB_0400_63982383.jpg
Torneo Apertura
Guaraní vs. Cerro Porteño: Con altas necesidades
Cerro Porteño pretende extender su racha de triunfos para mantenerse en la pelea. A Guaraní no le sirve más que los tres puntos para calmar las turbulentas aguas.
Marzo 07, 2026 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
juan gabriel benitez_57271441.jpg
Torneo Apertura
La novena fecha tiene a sus árbitros
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a la nómina de jueces que estarán en los seis encuentros de la novena fecha del Torneo Apertura.
Marzo 06, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
20260302_222840.jpg
Torneo Apertura
Libertad le propina una goleada histórica a San Lorenzo
Libertad se reencontró con la victoria y agudizó la crisis de San Lorenzo al propinarle una goleada histórica en el Gunther Vogel.
Marzo 02, 2026 10:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más