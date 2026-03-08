Menú
ÚLTIMAS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
08 mar. 2026
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: Paso a Paso
Rubio Ñu quiere seguir con su racha victoriosa y recibe en Trinidad al Sportivo 2 de Mayo. Seguí el paso a paso en D10.
Marzo 08, 2026 07:08 p. m. •
Por
Redacción D10
El duelo será en La Arboleda.
Torneo Apertura
2 de Mayo
Rubio Ñu
Torneo Apertura
Libertad vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Libertad recibe a Sportivo Luqueño en La Huerta por la novena jornada del Torneo Apertura.
Marzo 07, 2026 05:58 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Guaraní vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Guaraní y Cerro Porteño se encargan de abrir la novena fecha del Torneo Apertura, en el ueno Luis Salinas.
Marzo 07, 2026 05:40 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Atractivo duelo en La Huerta
Libertad vs. Luqueño se suma a la apasionante cartelera sabatina en la continuidad de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
Marzo 07, 2026 10:07 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Guaraní vs. Cerro Porteño: Con altas necesidades
Cerro Porteño pretende extender su racha de triunfos para mantenerse en la pelea. A Guaraní no le sirve más que los tres puntos para calmar las turbulentas aguas.
Marzo 07, 2026 09:47 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
La novena fecha tiene a sus árbitros
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a la nómina de jueces que estarán en los seis encuentros de la novena fecha del Torneo Apertura.
Marzo 06, 2026 04:23 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Libertad le propina una goleada histórica a San Lorenzo
Libertad se reencontró con la victoria y agudizó la crisis de San Lorenzo al propinarle una goleada histórica en el Gunther Vogel.
Marzo 02, 2026 10:31 p. m.
·
Redacción D10
