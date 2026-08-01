01 ago 2026
Torneo Clausura

Cerro Porteño va por su primer triunfo

Cerro Porteño recibe a Sportivo Luqueño con la única misión de sumar su primer triunfo en el Clausura.

Agosto 1, 2026 07:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño y Luqueño chocarán en La Nueva Olla.

El Cerro Porteño de Ariel Holan recibe a Sportivo Luqueño en La Nueva Olla a partir de las 18:30 con el único objetivo de sumar su primera victoria en el Clausura.

El fastidio del hincha azulgrana por las dos derrotas en estas primeras dos fechas ha elevado la presión al entrenador Ariel Holan que no ha encontrado respuestas en los refuerzos que llegaron para este segundo semestre.

Cerro Porteño tendrá algunas modificaciones buscando un mejor funcionamiento y sobre todo goles, que le permitan ganar ante un Luqueño que llega de vencer a Guaraní en la primera fecha y caer goleado ante Trinidense en la segunda.

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Esteban Testta.

Cerro Porteño Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
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