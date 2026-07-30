Libertad, en La Huerta, ante Recoleta

La segunda fecha tendrá este jueves un atractivo duelo en La Huerta, donde el Repollero recibirá al Canario desde las 18:30, en un compromiso que promete emociones por el buen arranque de ambos equipos.

El conjunto dirigido por Nelson Haedo Valdez comenzó el certamen con el pie derecho luego de imponerse por 1-0 sobre Olimpia, en un partido donde el juvenil Rodrigo Villalba marcó el único tanto de la noche para darle los tres puntos. Mientras que Recoleta FC, que dejó una buena imagen en su debut, igualó 1-1 frente al Sportivo San Lorenzo.

El encuentro será dirigido por David Ojeda, asistido por José Cuevas y Nadia Weiler, mientras que Édgar Galeano estará a cargo del VAR.

CIFRA. 6 partidos han disputado entre sí entre la temporada 2025/26. El Guma ganó 2, el Canario 1 y 3 empates.