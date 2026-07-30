30 jul 2026
Torneo Clausura

Libertad, en La Huerta, ante Recoleta

Libertad buscará su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba hoy a Recoleta FC, que llega motivado tras rescatar un empate en la jornada inaugural.

Julio 30, 2026 08:05 a. m. • 
Por Redacción D10
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Valioso. Rodrigo Villalba (24) marcó el único gol de Libertad ante Olimpia.

Foto: Gentileza

La segunda fecha tendrá este jueves un atractivo duelo en La Huerta, donde el Repollero recibirá al Canario desde las 18:30, en un compromiso que promete emociones por el buen arranque de ambos equipos.

El conjunto dirigido por Nelson Haedo Valdez comenzó el certamen con el pie derecho luego de imponerse por 1-0 sobre Olimpia, en un partido donde el juvenil Rodrigo Villalba marcó el único tanto de la noche para darle los tres puntos. Mientras que Recoleta FC, que dejó una buena imagen en su debut, igualó 1-1 frente al Sportivo San Lorenzo.

El encuentro será dirigido por David Ojeda, asistido por José Cuevas y Nadia Weiler, mientras que Édgar Galeano estará a cargo del VAR.

CIFRA. 6 partidos han disputado entre sí entre la temporada 2025/26. El Guma ganó 2, el Canario 1 y 3 empates.

Torneo Clausura Libertad Recoleta
Redacción D10
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