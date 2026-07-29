Luqueño vs. Trinidense: Paso a paso

El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, confirmó que habrá aforo reducido para el duelo ante Olimpia debido a las obras en el estadio y dejó en claro que el gran objetivo de la Academia es luchar por el título del Clausura y asegurar nuevamente su presencia en competiciones internacionales.
Luqueño comenzó el torneo con una gran demostración de carácter. Pese a fallar un penal y quedar abajo en el marcador, reaccionó a tiempo y dio vuelta el partido para imponerse 2-1 sobre Guaraní, desatando la alegría de toda la República de Luque.