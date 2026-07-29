29 jul 2026
Torneo Clausura

Luqueño vs. Trinidense: Paso a paso

Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Seguí el paso a paso:

Julio 29, 2026 03:34 p. m. • 
Por Redacción D10
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Atractivo duelo en el Luis Salinas de itauguá.

Foto: Úlitma Hora

Torneo Clausura Sportivo Trinidense Sportivo Luqueño
Redacción D10
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