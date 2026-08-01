Ameliano y 2 de Mayo abren la fecha 3 en Villeta

Sportivo Ameliano y Sportivo 2 de Mayo abrirán este sábado la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 cuando se enfrenten desde las 16:00 en el estadio La Fortaleza del Pikysyry en Villeta, en un duelo que encuentra a ambos equipos con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo de seguir sumando en el arranque del campeonato.

El conjunto dirigido por Roberto Nanni aún no conoce la victoria, aunque tampoco ha perdido. La V Azulada igualó 1-1 frente a Nacional en su estreno y repitió el mismo marcador contra Rubio Ñu en la segunda jornada, por lo que buscará hacer valer su localía para conseguir su primer triunfo y prenderse en la pelea por los puestos de arriba.

Del otro lado estará un entonado Sportivo 2 de Mayo, conducido por Eduardo Ledesma, que es uno de los líderes del certamen gracias a un inicio perfecto.

El Gallo Norteño debutó con un triunfo por 1-0 sobre Rubio Ñu y luego dio el golpe al derrotar 2-1 a Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero. Ahora intentará extender su racha positiva y mantenerse en la cima de la clasificación.

Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Ameliano Villeta.

Hora: 16:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.