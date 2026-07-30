29 jul 2026
Torneo Clausura

Olimpia vuelve a caer: Nacional sonríe en su Visera

Olimpia sufrió su segunda derrota consecutiva en el Clausura 2026, igualando el flojo inicio de su clásico rival, Cerro Porteño. En el estadio Arsenio Erico, Nacional se impuso con autoridad por 2-0 y tuvo como una de sus grandes figuras al inoxidable Roque Santa Cruz.

Julio 29, 2026 09:10 p. m. • 
Por Redacción D10
olimpia nacional.jpg

Jugadores de Nacional celebran el segundo gol marcado por Roque Santa Cruz.

Foto: Andrés Catalán/Última Hora

Olimpia continúa sin encontrar el rumbo en el inicio del campeonato. Luego de caer en la fecha inaugural frente a Libertad, el equipo franjeado volvió a tropezar, esta vez ante Nacional por 2-0 en el estadio Arsenio Erico. Con este resultado, el Decano suma dos derrotas en dos presentaciones, un arranque tan negativo como el de su archirrival, Cerro Porteño, mientras que la Academia celebró una victoria construida sobre la contundencia y la experiencia.

Durante los primeros minutos, el encuentro fue parejo y con una posesión dividida. Sin embargo, Olimpia fue el equipo que tomó la iniciativa y generó las aproximaciones más peligrosas sobre el arco rival. A pesar de ese dominio territorial, el conjunto dirigido por Víctor Bernay supo esperar su momento y fue letal cuando tuvo la oportunidad.

A los 26 minutos llegó la apertura del marcador. Josué Colmán aprovechó un despeje defectuoso de la defensa franjeada y, con un remate de gran categoría, colocó el balón lejos del alcance de Gastón Olveira para establecer el 1-0 y desatar el festejo de la parcialidad tricolor.

Antes del descanso, el Decano dispuso de dos ocasiones muy claras para llegar a la igualdad, pero volvió a exhibir uno de sus principales problemas en este comienzo de campeonato: La falta de eficacia en la definición. Las imprecisiones en los metros finales le impidieron transformar su dominio en goles, mientras Nacional se fue al vestuario con una ventaja mínima, pero valiosa.

En la segunda mitad, la Academia modificó su postura y retrasó algunos metros sus líneas para proteger el resultado. Con un equipo compacto y bien ordenado, cedió la posesión a Olimpia, que buscó la reacción con mucho empuje y entrega, aunque con escasa claridad en la elaboración de su juego.

La apuesta del entrenador tricolor terminó siendo determinante. A los 60 minutos ingresaron el experimentado Roque Santa Cruz y Orlando Gaona Lugo. Apenas un minuto después, ambos protagonizaron la jugada que liquidó el compromiso. Gaona Lugo desbordó por la banda derecha y lanzó un centro preciso al corazón del área, donde apareció Santa Cruz para conectar de primera y vencer nuevamente a Olveira.

El delantero de 44 años volvió a demostrar que la jerarquía no tiene fecha de vencimiento. Una vez más castigó a Olimpia, equipo al que ya le ha convertido en numerosas oportunidades a lo largo de su extensa carrera, ratificando su vigencia y transformándose nuevamente en el verdugo del Franjeado.

Nacional administró con inteligencia la ventaja hasta el pitazo final y confirmó un triunfo basado en el orden, la eficacia y el oportunismo. Olimpia, en cambio, profundizó su crisis futbolística, acumuló su segunda derrota consecutiva y deberá reaccionar rápidamente para no comprometer sus aspiraciones desde el inicio del campeonato.

Olimpia Nacional APF
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cerro 2 de mayo
Torneo Clausura
Un Cerro Porteño sin rumbo se hunde más en el Norte
Cerro Porteño cedió por 2-1 ante el 2 de Mayo y no levanta cabeza en el arranque del Torneo Clausura 2026.
Julio 28, 2026 08:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Partidazo.jfif
Torneo Clausura
Rubio Ñu dejó escapar el triunfo en La Arboleda
Rubio Ñu estuvo muy cerca de quedarse con los tres puntos en la segunda fecha del Clausura 2026, pero Ameliano encontró la igualdad en tiempo de descuento.
Julio 28, 2026 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
2MA-CCP.png
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. Cerro Porteño: Paso a paso
El Ciclón visita al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero desde las 18:30. No te pierdas las incidencias del compromiso.
Julio 28, 2026 01:51 p. m.
RUB-AME.png
Torneo Clausura
Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
La fecha 2 se abre en Santísima Trinidad desde las 16:00 con el duelo entre Rubio Ñu y Ameliano. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Julio 28, 2026 01:47 p. m.
Rubio.jpg
Torneo Clausura
Se abre la fecha 2 en La Arboleda
El Clausura 2026 abre su segunda jornada con un atractivo enfrentamiento entre Rubio Ñu y Sportivo Ameliano, desde las 16:00, en el estadio La Arboleda.
Julio 28, 2026 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro pablo vegetti robert_ceero_68795439.jpg
Torneo Clausura
Al Norte y con cuidado
Cerro Porteño visita al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero buscando reivindicarse tras caer en el estreno.
Julio 28, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10