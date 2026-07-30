San Lorenzo recibe a Guaraní en su feudo

Será un duelo especial donde los locales buscan sumar puntos vitales para la permanencia. El Legendario intentará recuperarse tras un debut con derrota. El encuentro será dirigido por Derlis Benítez, con la asistencia de Esteban Testta y Juan Mendoza, mientras que Juan Benítez estará a cargo del VAR.

El conjunto aurinegro llega con la necesidad de reaccionar luego de un estreno adverso. En la primera fecha, el equipo de Ariel Galeano cayó por 2-1 frente a Luqueño en el estadio Erico Galeano, resultado que lo obliga a buscar una rápida recuperación.

Por su parte, San Lorenzo comenzó el certamen con un empate 1-1 frente a Recoleta FC, un punto que dejó sensaciones positivas por la entrega del equipo.

CIFRA. 1-0 fue el último resultado a favor de San Lorenzo. Se había disputado por la fecha 16 del Apertura 2026.