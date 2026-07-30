30 jul 2026
Torneo Clausura

San Lorenzo recibe a Guaraní en su feudo

San Lorenzo y Guaraní se enfrentarán esta tarde desde las 16:00, en el estadio Gunther Vogel, en uno de los encuentros que dará continuidad a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Julio 30, 2026 08:19 a. m. • 
Por Redacción D10
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Álvarez, carta de gol en el Rayadito.

Foto: Gentileza - Prensa San Lorenzo

Será un duelo especial donde los locales buscan sumar puntos vitales para la permanencia. El Legendario intentará recuperarse tras un debut con derrota. El encuentro será dirigido por Derlis Benítez, con la asistencia de Esteban Testta y Juan Mendoza, mientras que Juan Benítez estará a cargo del VAR.

El conjunto aurinegro llega con la necesidad de reaccionar luego de un estreno adverso. En la primera fecha, el equipo de Ariel Galeano cayó por 2-1 frente a Luqueño en el estadio Erico Galeano, resultado que lo obliga a buscar una rápida recuperación.

Por su parte, San Lorenzo comenzó el certamen con un empate 1-1 frente a Recoleta FC, un punto que dejó sensaciones positivas por la entrega del equipo.

CIFRA. 1-0 fue el último resultado a favor de San Lorenzo. Se había disputado por la fecha 16 del Apertura 2026.

Torneo Clausura San Lorenzo Guaraní
Redacción D10
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