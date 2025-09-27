Cerro Porteño, sin margen de error

Cerro Porteño visitará esta tarde desde las 17:00 al Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas de Itauguá por la fecha 14 del Clausura.

Será el último partido de Jorge Achucarro como DT interino azulgrana, para después dejar todo en manos de Jorge Bava. El Ciclón, que viene de vencer a Ameliano la fecha pasada, buscará hilar un nuevo triunfo para seguir sumando y no perderle pisada al líder Guaraní.

Robert Piris Da Motta, ya recuperado de su lesión, sería la gran novedad en el mediocampo azulgrana en lugar de Gastón Giménez, quien está con algunas molestias.

Por su parte, el equipo auriazul que dirige Julio César Cáceres está atravesando por un momento muy complicado, con cuatro derrotas de forma consecutiva, por lo que buscará lavarse el rostro y regresar a la victoria.