Nacional se mete en la pelea

Nacional derrotó a Libertad por 3-1 en el estadio Arsenio Erico por la fecha 14 del torneo Clausura del fútbol paraguayo y se metió de lleno en la lucha por el título.

La Academia fue más y se llevó una merecida victoria ante Libertad por 3-1 con goles de Orlando Gaona Lugo y Carlos Arrúa en dos oportunidades. Hugo Martínez descontó para el Guma. En la visita vio la roja el mediocampista Hernesto Caballero.

Con esta victoria, Nacional se ubica en la tercera posición con 25 puntos, 4 menos que el líder Guaraní (29). Mientras que Libertad está octavo con 17.

La próxima fecha, la decimoquinta del torneo Clausura, Nacional visitará a General Caballero de JLM y Libertad recibirá a Sportivo Trinidense.