27 sept. 2025
Torneo Clausura

Agónica victoria de Cerro Porteño en Itauguá

Cerro Porteño venció a Sportivo Luqueño en el final del partido para volver a meterse en la pelea y respirarle en la nuca al líder Guaraní.

Septiembre 27, 2025 06:57 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.14.25.jpeg

Cerro Porteño terminó celebrando ante Sportivo Luqueño.

Cerro Porteño aprovechó el tropezón de Guaraní ante Trinidense venciendo de manera ajustada a Sportivo Luqueño en el último suspiro del partido disputado en Itauguá.

El solitario gol del encuentro llegó a los 93 minutos por intermedio de Jonathan Torres tras un gran desborde de Blas Riveros sobre el carril izquierdo.

Con el triunfo, Cerro Porteño se afianza como escolta del líder Guaraní (29), con 28 puntos. Luqueño se ubica noveno con 17 unidades y encadena su quinta derrota de manera consecutiva en el certamen.

La próxima fecha, la decimoquinta del torneo Clausura, Luqueño recibirá a 2 de Mayo el viernes 3 de octubre a las 17:30. Ese mismo día, pero a las 20:00, Cerro Porteño recibirá a Recolta.

Cerro Porteño Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
