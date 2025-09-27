Agónica victoria de Cerro Porteño en Itauguá

Cerro Porteño aprovechó el tropezón de Guaraní ante Trinidense venciendo de manera ajustada a Sportivo Luqueño en el último suspiro del partido disputado en Itauguá.

El solitario gol del encuentro llegó a los 93 minutos por intermedio de Jonathan Torres tras un gran desborde de Blas Riveros sobre el carril izquierdo.

Con el triunfo, Cerro Porteño se afianza como escolta del líder Guaraní (29), con 28 puntos. Luqueño se ubica noveno con 17 unidades y encadena su quinta derrota de manera consecutiva en el certamen.

La próxima fecha, la decimoquinta del torneo Clausura, Luqueño recibirá a 2 de Mayo el viernes 3 de octubre a las 17:30. Ese mismo día, pero a las 20:00, Cerro Porteño recibirá a Recolta.