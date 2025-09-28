27 sept. 2025
Torneo Clausura

Olimpia, listo para medir a Tembetary

Olimpia está listo para lo que será un nuevo compromiso ante el Atlético Tembetary, su verdugo en Copa Paraguay, ahora por el torneo Clausura 2025.

Septiembre 27, 2025 10:30 p. m. • 
Por Redacción D10
G1oxmAlXEAAkS_6.jpg

Richard Ortiz, capitán de Olimpia.

Olimpia está listo para lo que será un nuevo compromiso ante el Atlético Tembetary, su verdugo en Copa Paraguay, ahora por el torneo Clausura 2025, mañana lunes, desde las 19:30, en el estadio Luis Alfonso Giagni.

Ever Hugo Almeida, entrenador franjeado, mete mano en el equipo y prepara varias modificaciones con respecto al último partido.

El primer cambio se da en la portería. El uruguayo Gastón Olveira ya dejó atrás la lesión y se alista para ser titular en lugar de Lucas Verza. En el fondo, Manuel Capasso sufrió un desgarro y será baja al menos por tres semanas. Junior Barreto-Gustavo Vargas será la dupla de centrales. En el mediocampo, Richard Ortiz cederá su lugar a Javier Domínguez. Junior Gamarra es otra de las sorpresas, por izquierda, mientras que en la ofensiva el acompañante de Sebastián Ferreira será el juvenil Ricardo Benítez.

Pasando en limpio, el probable once decano es con: Olveira; Morales, Barreto, Vargas y Cantero; Redes, Franco, Domínguez y Gamarra; Benítez y Ferreira.

Para Olimpia ya no hay vuelta atrás. Es ganar o ganar, para terminar lo mejor que se pueda el Clausura y confirmar su presencia al menos en la Copa Sudamericana del próximo año, ya que la Libertadores quedó prácticamente inalcanzable.

Olimpia 2 de Mayo Torneo Clausura
Redacción D10
