El 2 de Mayo vence al General y sigue en racha

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero se hizo fuerte en el estadio Río Parapití y derrotó este domingo por 2-0 al General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 14 del torneo Clausura 2025.

El Gallo fue superior de principio y a fin y concretó un gol en cada tiempo. Ronald Javier Cornet fue la gran figura, autor de ambos goles, a los 27’ y 83’.

El equipo de Humberto Ovelar intentó por momentos, pero careció de claridad en los metros finales de la ofensiva.

Cuarta victoria consecutiva del 2 de Mayo, que sigue trepando en la tabla acumulativa por un lugar en la Copa Sudamericana 2026.

General Caballero, por su parte, sigue penúltimo en la tabla del promedio, en zona de descenso.