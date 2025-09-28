2 de Mayo busca alargar su racha de victorias

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe esta tarde desde las 15:30 a General Caballero, justamente el otro equipo que viene caracterizándose como el pedrojuanino por hacerse fuerte de local.

En juego que tendrá lugar en el Río Parapití y que será arbitrado por Giancarlos Juliadoza, con asistencia de Eduardo Britos y Derlys González, Felipe Giménez y los suyos quieren extender su racha de tres victorias al hilo que viene acumulando el “2”, con vistas a tentar algún cupo internacional el año que viene.

Por su parte, General Caballero deberá mostrar que fuera de su feudo también es de temer, como viene dando muestras últimamente, al menos si quiere seguir teniendo vida en primera división. Desde que llegó Humberto Ovelar al banquillo también el General mejoró y lleva dos ganados al hilo y tres partidos sin conocer la derrota.