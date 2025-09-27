Nacional pone a prueba su ambición

Un duelo bastante prometedor es el que protagonizarán en el Arsenio Erico Nacional y Libertad, por la prosecución de la fecha 14 del Clausura, desde las 19:30.

Ambos equipos vienen teniendo un andamiaje dispar en el campeonato, pues mientras Nacional sigue pegado a los puestos de vanguardia (3º), Libertad no despega del todo de la zona media de la misma (8º). Sin embargo, los dos vienen de sufrir sendas derrotas, por lo que recuperar el camino perdido será misión principal de sus respectivos oncenos.

Los dirigidos por Sarabia perdieron puntos vitales en la fecha pasada, al caer contra el puntero solitario de la competencia, Guaraní. Ahora en su propio feudo buscarán hacer valer su localía, condición bajo la cual consiguió tres victorias en el campeonato.

Por su parte, Pablo Guiñazú, el entrenador de Libertad, viene buscando una forma de juego regular de los gumarelos, que por ahora tienen un pasar de vaivenes en lo que va de torneo. Viene de caer de local contra el 2 de Mayo, por lo que le resulta imperioso sumar algún punto en esta jornada.