28 sept. 2025
Torneo Clausura

2 de Mayo vs. General Caballero: Paso a paso

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Río Parapití a partir de las 15:30.

Septiembre 28, 2025 12:50 p. m. • 
Por Redacción D10
14.jpg

2 de Mayo y General Caballero chocarán a partir de las 15:30 en Pedro Juan Caballero.

Redacción D10
