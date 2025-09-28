Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
28 sept. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. General Caballero: Paso a paso
2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Río Parapití a partir de las 15:30.
Septiembre 28, 2025 12:50 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
2 de Mayo y General Caballero chocarán a partir de las 15:30 en Pedro Juan Caballero.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
2 de Mayo
General Caballero
Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Luqueño vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Luqueño recibe a Cerro Porteño a partir de las 17:00 en el estadio Luis Salinas por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:38 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Nacional pone a prueba su ambición
Un duelo bastante prometedor es el que protagonizarán en el Arsenio Erico Nacional y Libertad.
Septiembre 27, 2025 10:35 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño, sin margen de error
Cerro Porteño visita a Luqueño en Itauguá con la consigna de ganar o ganar para quedar a un punto del líder Guaraní.
Septiembre 27, 2025 10:07 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Trinidense frena al líder Guaraní
Trinidense amargó lo que parecía ser una nueva victoria del líder Guaraní que resignó dos puntos en el último suspiro en Trinidad.
Septiembre 26, 2025 09:09 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
El líder visita a Trinidense
Guaraní, único puntero del Clausura, visitará a Trinidense en el Martín Torres.
Septiembre 26, 2025 06:55 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Los árbitros de la decimocuarta fecha del Clausura
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 25, 2025 05:11 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más