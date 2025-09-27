Menú
27 sept. 2025
Torneo Clausura
Nacional vs. Libertad: Paso a paso
Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a Libertad a partir de las 19:30 por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:41 p. m. •
Por
Redacción D10
Nacional y Libertad chocarán en el estadio Arsenio Erico en Barrio Obrero.
Nacional
Libertad
Torneo Clausura
Redacción D10
