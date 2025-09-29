Recoleta golea a Ameliano y logra su tercer triunfo al hilo

En La Fortaleza del Pikysyry de Villeta, Deportivo Recoleta goleó por 4-1 al local Sportivo Ameliano en juego correspondiente a la fecha 14 del torneo Clausura 2025.

Recoleta fue durante prácticamente todo el partido el mejor equipo sobre la cancha, excepto quizá en los minutos finales. En el primer tiempo, su hegemonía fue aún más grande, pudiendo haberse ido con al menos un gol más que los dos que marcó.

Lucas González efectivizó con golpe de cabeza el argumento de la pelota parada; mientras que José Espínola hizo lo propio con el argumento del tiro de media distancia, para poner una diferencia hasta entonces muy justa en el marcador.

En el segundo tiempo la tónica fue más o menos la misma, por más que los cambios de Humberto García comenzaron a darle mayor profundidad al ataque de Ameliano.

Fue Alejandro Silva, capitán del Funebrero y hombre acostumbrado a lo distinto, quien aportó la dosis de inspiración suprema en el área contraria: Pisó dos veces la pelota en el área, sacándose de encima a los rivales en una baldosa, y marcó picándola suavemente a la salida del arquero.

Ameliano demostró algo de vergüenza sobre el final y, además de recortar la distancia con un tanto de Elias Sarquis, Jorge Sanguina pudo haber puesto a su equipo a tiro de empate con un penal a su favor en 90'+5' (cuando aún quedaban cinco minutos de adición), pero su remate se fue visiblemente desviado sobre el travesaño. Hubo tiempo, por el contrario para el cuarto de la visita, mediante Manuel Schupp.