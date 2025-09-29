29 sept. 2025
Torneo Clausura

Recoleta golea a Ameliano y logra su tercer triunfo al hilo

Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Villeta y consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato Clausura.

Septiembre 29, 2025 07:36 p. m.
rreco.jfif

Recoleta festejó en la tarde de Villeta.

En La Fortaleza del Pikysyry de Villeta, Deportivo Recoleta goleó por 4-1 al local Sportivo Ameliano en juego correspondiente a la fecha 14 del torneo Clausura 2025.

Recoleta fue durante prácticamente todo el partido el mejor equipo sobre la cancha, excepto quizá en los minutos finales. En el primer tiempo, su hegemonía fue aún más grande, pudiendo haberse ido con al menos un gol más que los dos que marcó.

Lucas González efectivizó con golpe de cabeza el argumento de la pelota parada; mientras que José Espínola hizo lo propio con el argumento del tiro de media distancia, para poner una diferencia hasta entonces muy justa en el marcador.

En el segundo tiempo la tónica fue más o menos la misma, por más que los cambios de Humberto García comenzaron a darle mayor profundidad al ataque de Ameliano.

Fue Alejandro Silva, capitán del Funebrero y hombre acostumbrado a lo distinto, quien aportó la dosis de inspiración suprema en el área contraria: Pisó dos veces la pelota en el área, sacándose de encima a los rivales en una baldosa, y marcó picándola suavemente a la salida del arquero.

Ameliano demostró algo de vergüenza sobre el final y, además de recortar la distancia con un tanto de Elias Sarquis, Jorge Sanguina pudo haber puesto a su equipo a tiro de empate con un penal a su favor en 90'+5' (cuando aún quedaban cinco minutos de adición), pero su remate se fue visiblemente desviado sobre el travesaño. Hubo tiempo, por el contrario para el cuarto de la visita, mediante Manuel Schupp.

Recoleta Sportivo Ameliano Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.14.25.jpeg
Torneo Clausura
Agónica victoria de Cerro Porteño en Itauguá
Cerro Porteño venció a Sportivo Luqueño en el final del partido para volver a meterse en la pelea y respirarle en la nuca al líder Guaraní.
Septiembre 27, 2025 06:57 p. m.
 · 
Redacción D10
14 (1).jpg
Torneo Clausura
Nacional vs. Libertad: Paso a paso
Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a Libertad a partir de las 19:30 por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:41 p. m.
 · 
Redacción D10
14.jpg
Torneo Clausura
Luqueño vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Luqueño recibe a Cerro Porteño a partir de las 17:00 en el estadio Luis Salinas por la fecha 14 del torneo Clausura.
Septiembre 27, 2025 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
20250927_103504.jpg
Torneo Clausura
Nacional pone a prueba su ambición
Un duelo bastante prometedor es el que protagonizarán en el Arsenio Erico Nacional y Libertad.
Septiembre 27, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
20250927_100627.jpg
Torneo Clausura
Cerro Porteño, sin margen de error
Cerro Porteño visita a Luqueño en Itauguá con la consigna de ganar o ganar para quedar a un punto del líder Guaraní.
Septiembre 27, 2025 10:07 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250926-WA0102.jpg
Torneo Clausura
Trinidense frena al líder Guaraní
Trinidense amargó lo que parecía ser una nueva victoria del líder Guaraní que resignó dos puntos en el último suspiro en Trinidad.
Septiembre 26, 2025 09:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más