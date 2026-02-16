Caldeado ambiente en La Nueva Olla

El ambiente no es el mejor en Cerro Porteño, que este domingo sufrió una dura derrota en su propia casa por 2-0 ante Nacional, que con esto alcanzó la punta en solitario del torneo Apertura 2026.

En los minutos finales del partido se registraron incidentes entre hinchas azulgranas en el sector de Preferencias.

Un fanático tenía la intención de acercarse al banco de suplentes para insultar a Jorge Bava, DT azulgrana, lo que despertó la reacción de otros aficionados. No pasó a mayores.

Lo cierto y concreto es que el hincha está disconforme con la actuación del equipo, que volvió a mostrar un flojo rendimiento, con jugadores que demostraron una vez más no estar a la altura.

Todo esto en la antesala del superclásico ante Olimpia, que será el sábado 21 de febrero en barrio Obrero desde las 18:30 por la fecha 6 del torneo Apertura 2026.