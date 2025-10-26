Cerro Porteño prepara un duelo crucial

El Azulgrana trabaja luego de su decepcionante paso en Copa Paraguay, en donde quedó eliminado en los cuartos de final ante General Caballero de Juan León Mallorquín en penales por 4-3, frustrando otra temporada sin alcanzar las semis del torneo.

Ya con un solo frente como desafío, el entrenador uruguayo Jorge Bava apuesta por lo mejor de su plantel para conseguir un resultado positivo, que le permita no perder de vista la parte alta de la clasificación, ya que en la fecha anterior, el Ciclón cedió terreno tras su empate como local ante Olimpia 1-1.

El Azulgrana, de no conseguir un resultado positivo ante la Academia, y si Guaraní derrota a Olimpia hoy, en la próxima fecha se podría dar el desenlace del torneo Clausura, ya que Cerro recibirá al Aborigen en La Nueva Olla, pudiendo ya cerrar el certamen el Indio si logra una victoria por una diferencia importante.

El Azulgrana está obligado a no fallar, en la búsqueda de cortar una sequía de títulos que alcanza este fin de año cuatro temporadas, ya que la última vez fue a finales del 2021 con Chiqui Arce como DT.