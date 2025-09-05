05 sept. 2025
¿Cerro Porteño postergará su juego por los convocados?

Este viernes fue convocado Blas Riveros de Cerro Porteño y se convirtió en el tercer jugador de este club en recibir el llamado de la Selección Paraguaya. Con esto, el Ciclón puede optar por la chance de postergar su juego. ¿Lo hará?

Septiembre 05, 2025 05:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros recibió el llamado de Gustavo Alfaro.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene la chance de posponer su juego ante el Atlético Tembetary, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, debido al nuevo jugador que convocó el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro.

Blas Riveros fue llamado para prestar sus servicios a la Albirroja de cara al último encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Perú, el martes 9 de septiembre, en condición de visitante.

El lateral por izquierda es el tercer jugador azulgrana en recibir la convocatoria, ya que previamente fueron citados Roberto Fernández y Gustavo Velázquez. Con esto, el Ciclón cuenta con tres atletas en la Selección Paraguaya y, de acuerdo con el Reglamento de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a partir de tres llamados se puede solicitar la postergación del compromiso.

Cerro Porteño, segundo en la clasificación del Torneo Clausura, debe recibir a Atlético Tembetary el domingo 7 de septiembre, a las 18:30, en el estadio ueno La Nueva Olla.

