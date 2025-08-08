08 ago. 2025
Cerro Porteño pide que le quiten la localía a Olimpia

A través de una nota presentada ya antes del superclásico reciente, Cerro Porteño solicitó que la Asociación Paraguaya de Fútbol sancione a Olimpia quitándole la localía de estos partidos del 2026, además de una fuerte multa económica.

Agosto 08, 2025 08:00 p. m. 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

La hinchada azulgrana copó el sector norte del estadio.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño quedó muy molesto por la postura de Olimpia adoptada para el superclásico, que no cedió la mitad de las boletas habilitadas. Mediante una nota presentada días previos al encuentro, el Ciclón solicitó a la Asociación Paraguaya de Fútbol duras sanciones para el club de Para Uno que volvió a incumplir con lo establecido.

En ella, la entidad azulgrana citó la reincidencia decana y también una advertencia hecha al Franjeado por la propia APF. Ante esto, Cerro Porteño pide que Olimpia quede inhabilitado para albergar los superclásicos del 2026.

Además, la institución de Barrio Obrero exige la aplicación de una multa no inferior a Gs. 400.000.000. En la nota se explicó que la sanción económica establecida en el Reglamento es de Gs. 200.000.000, y que como ahora se trata de una reincidencia, “la misma debe ser duplicada”.

Cerro Porteño argumentó punto por punto su postura, en la nota de fecha 31 de agosto, y se aguarda por una respuesta del Tribunal Disciplinario de la APF.

Redacción D10
