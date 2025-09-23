El último superclásico del Clausura: domingo 19 de octubre

A través de su cuenta en Instagram, el futbolista de Cerro Porteño, Juan Iturbe, se despidió de su ahora exentrenador Diego Martínez. “Hoy injustamente te toca a vos pero sabemos que el fútbol siempre da revancha”, dijo.
Con relación a una hipotética situación de que José Arrúa se vaya a Cerro Porteño, el delantero del Sportivo Trinidense dijo que él y su cuerpo técnico “están preparados para cualquier desafío” y que “Tarde o temprano van a agarrar un club grande”.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió en su sede central a representantes de la FIFA, en el marco del proyecto de Fair Play Financiero, presentado semanas atrás a los clubes de la Primera División.
El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, calificó este 2025 como “un año horrible” para el club franjeado. También dejó otras frases como “peor no podemos estar” o “nos gana cualquiera”.