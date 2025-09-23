23 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

El último superclásico del Clausura: domingo 19 de octubre

El último superclásico del Torneo Clausura quedó programado este día: el Cerro Porteño vs. Olimpia será el 19 de octubre, en el ueno La Nueva Olla.

Septiembre 23, 2025 04:48 p. m. 
Por Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño

El último partido entre los clásicos rivales fue para Cerro Porteño.

Este martes, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol se encargó de programar los partidos correspondientes a las fecha 15, 16 y 17 del Torneo Clausura.

Redacción D10
