24 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Tres juegos de sanción para Gonzalo Falcón

Gonzalo Falcón, portero de Recoleta, tendrá tres partidos de suspensión tras la tarjeta roja que recibió por una acción que recorrió el mundo.

Septiembre 24, 2025 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
ghh.png

Falcón se fue expulsado por esta acción.

A falta de la oficialización por parte del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el portero de Recoleta, Gonzalo Falcón recibirá tres encuentros de suspensión tras la roja que recibió por haberle manoseado a Sebastián Olmedo del Atlético Tembetary.

Entre otras sanciones disciplinarias, el defensa Tomás Lezcano, del Sportivo Ameliano, recibió dos encuentros de suspensión, al igual que Óscar Cardozo y Jorge Recalde, futbolistas de Libertad.

Por último, el defensa de Nacional, Thomas Gutiérrez, tendrá que cumplir solo un partido de sanción.

APF Torneo Clausura
Redacción D10
