Tres juegos de sanción para Gonzalo Falcón

A falta de la oficialización por parte del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el portero de Recoleta, Gonzalo Falcón recibirá tres encuentros de suspensión tras la roja que recibió por haberle manoseado a Sebastián Olmedo del Atlético Tembetary.
Sancion del Tribunal de la APF— Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) September 24, 2025
Gonzalo Falcon - Recoleta 3 juegos
Tomas Lezcano - Ameliano 2 partidos
Oscar Cardozo - Libertad 2 juegos
Jorge Recalde - Libertad 2 partidos
Thomas Gutierrez - Nacional 1 juego #AM1080
Entre otras sanciones disciplinarias, el defensa Tomás Lezcano, del Sportivo Ameliano, recibió dos encuentros de suspensión, al igual que Óscar Cardozo y Jorge Recalde, futbolistas de Libertad.
Por último, el defensa de Nacional, Thomas Gutiérrez, tendrá que cumplir solo un partido de sanción.