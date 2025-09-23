Cerro Porteño: el estilo de juego que tiene Jorge Bava

Mientras Independiente Santa Fe confía en la continuidad de Jorge Bava, Miguel Samudio habló acerca de la forma de juego que tiene el entrenador que está en la mira de Cerro Porteño. El lateral izquierdo, actualmente en el Sportivo San Lorenzo, fue dirigido por el uruguayo cuando estaba en el Liverpool charrúa.

“Es una persona excelente, un profesional excelente. A su corta edad para técnico tiene una proyección impresionante. Es un técnico dinámico, es un técnico estratégico, es un técnico que habla mucho con el futbolista, que le da su lugar al jugador, que pregunta, que estudia mucho a los rivales y le gusta jugar 4-3-3”, indicó.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Miguel Samudio señaló que el uruguayo quiere “extremos rápidos, los extremos tienen que correr para adelante, para atrás; el nueve tiene que ser sacrificado; el cinco se mete entre los centrales; prioriza mucho la posesión. Es un entrenador muy directo a través de la posesión, tienen que recuperar rápido la pelota y a través de eso construye la idea que entrena en la semana”.

“Físicamente se tiene que estar bien porque corre mucho el equipo y el que no corre no juega con él”, aseveró. Además, con referencia a los juveniles, sostuvo que Jorge Bava “les da oportunidad siempre y cuando el chico lo aproveche. Creo que no va a tener problemas porque hay chicos de buen pie”. “Es un técnico exigente”, cerró Miguel Samudio.