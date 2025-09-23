23 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Cerro Porteño: el estilo de juego que tiene Jorge Bava

Jorge Bava es el apuntado por la dirigencia de Cerro Porteño para asumir como entrenador y en medio de la incertidumbre que se genera en su actual equipo, Independiente Santa Fe, Miguel Samudio dio detalles sobre el estilo de juego del entrenador.

Septiembre 23, 2025 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava

Jorge Bava.

Foto: Gentileza - Jorge Bava

Mientras Independiente Santa Fe confía en la continuidad de Jorge Bava, Miguel Samudio habló acerca de la forma de juego que tiene el entrenador que está en la mira de Cerro Porteño. El lateral izquierdo, actualmente en el Sportivo San Lorenzo, fue dirigido por el uruguayo cuando estaba en el Liverpool charrúa.

“Es una persona excelente, un profesional excelente. A su corta edad para técnico tiene una proyección impresionante. Es un técnico dinámico, es un técnico estratégico, es un técnico que habla mucho con el futbolista, que le da su lugar al jugador, que pregunta, que estudia mucho a los rivales y le gusta jugar 4-3-3”, indicó.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Miguel Samudio señaló que el uruguayo quiere “extremos rápidos, los extremos tienen que correr para adelante, para atrás; el nueve tiene que ser sacrificado; el cinco se mete entre los centrales; prioriza mucho la posesión. Es un entrenador muy directo a través de la posesión, tienen que recuperar rápido la pelota y a través de eso construye la idea que entrena en la semana”.

Físicamente se tiene que estar bien porque corre mucho el equipo y el que no corre no juega con él”, aseveró. Además, con referencia a los juveniles, sostuvo que Jorge Bava “les da oportunidad siempre y cuando el chico lo aproveche. Creo que no va a tener problemas porque hay chicos de buen pie”. “Es un técnico exigente”, cerró Miguel Samudio.

Cerro Porteño Jorge Bava Miguel Samudio
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G0_ojl2W8AAg7aS.jpeg
Fútbol Paraguayo
Fair Play Financiero: APF y FIFA avanzan en su implementación
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió en su sede central a representantes de la FIFA, en el marco del proyecto de Fair Play Financiero, presentado semanas atrás a los clubes de la Primera División.
Septiembre 18, 2025 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
Cerro Porteño y Atlético Tembetary regularizan su juego por la fecha 11 del Torneo Clausura en el ueno La Nueva Olla.
Septiembre 17, 2025 05:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Paraguayo
Óscar Vicente Scavone: “Es un año horrible”
El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, calificó este 2025 como “un año horrible” para el club franjeado. También dejó otras frases como “peor no podemos estar” o “nos gana cualquiera”.
Septiembre 17, 2025 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.02.12 PM.jpeg
Fútbol Paraguayo
El juez que pitará el Cerro-Tembetary
Cerro Porteño y Atlético Tembetary se pondrán al día en el campeonato y el juego ya tiene equipo arbitral designado.
Septiembre 16, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Iván Ramírez
Fútbol Paraguayo
Libertad recuperaría a varios lesionados
Para el encuentro contra el 2 de Mayo, el entrenador de Libertad, Pablo Guiñazú contaría con varios jugadores que estaban lesionados.
Septiembre 16, 2025 03:04 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Fútbol Paraguayo
Pódcast Hora Deportiva: La irregularidad del torneo Clausura
En Hora Deportiva hablamos de lo que va siendo el torneo Clausura que tilda a ponerse irregular con un incierto final de campeonato.
Septiembre 16, 2025 01:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más