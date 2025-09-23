23 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Pódcast: ¿Guaraní y Cerro Porteño, un mano a mano por el título?

En Hora Deportiva hablamos del torneo Clausura 2025, que tiene como candidatos al título a Guaraní y Cerro Porteño.

Septiembre 23, 2025 12:28 p. m.
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png

Intensa lucha en la zona alta del torneo Clausura.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Santiago Riquelme y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre el momento del campeonato.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Pódcast Hora Deportiva Guaraní Cerro Porteño
Más contenido de esta sección
José Arrúa
Fútbol Paraguayo
José Arrúa y su cuerpo técnico “están preparados para cualquier desafío”
Con relación a una hipotética situación de que José Arrúa se vaya a Cerro Porteño, el delantero del Sportivo Trinidense dijo que él y su cuerpo técnico “están preparados para cualquier desafío” y que “Tarde o temprano van a agarrar un club grande”.
Septiembre 18, 2025 01:53 p. m.
G0_ojl2W8AAg7aS.jpeg
Fútbol Paraguayo
Fair Play Financiero: APF y FIFA avanzan en su implementación
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió en su sede central a representantes de la FIFA, en el marco del proyecto de Fair Play Financiero, presentado semanas atrás a los clubes de la Primera División.
Septiembre 18, 2025 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
Cerro Porteño y Atlético Tembetary regularizan su juego por la fecha 11 del Torneo Clausura en el ueno La Nueva Olla.
Septiembre 17, 2025 05:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Paraguayo
Óscar Vicente Scavone: “Es un año horrible”
El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, calificó este 2025 como “un año horrible” para el club franjeado. También dejó otras frases como “peor no podemos estar” o “nos gana cualquiera”.
Septiembre 17, 2025 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.02.12 PM.jpeg
Fútbol Paraguayo
El juez que pitará el Cerro-Tembetary
Cerro Porteño y Atlético Tembetary se pondrán al día en el campeonato y el juego ya tiene equipo arbitral designado.
Septiembre 16, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Iván Ramírez
Fútbol Paraguayo
Libertad recuperaría a varios lesionados
Para el encuentro contra el 2 de Mayo, el entrenador de Libertad, Pablo Guiñazú contaría con varios jugadores que estaban lesionados.
Septiembre 16, 2025 03:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más