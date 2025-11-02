02 nov. 2025
Torneo Clausura

Cerro Porteño-Guaraní: Duelo decisivo

Cerro Porteño recibe hoy a Guaraní, en duelo clave en la lucha por el título del Clausura. Se espera un marco imponente de La Nueva Olla.

Noviembre 02, 2025 08:31 a. m. • 
Por Redacción D10
El Indio quiere mantener su ruta hacia el título.

Cerro Porteño (36) y Guaraní (39) se miden hoy, desde las 20:00, en La Nueva Olla, en el cierre de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 que marcará tendencia con respecto a la definición del campeonato.

El Ciclón es el más obligado de los dos, ya que necesita quedarse con los tres puntos en juego para alcanzar el liderato y volver a depender de sí mismo para ser el campeón del segundo semestre.

El público azulgrana dará un nuevo voto de confianza al equipo de Jorge Bava y llenará las gradas del recinto deportivo. Sobre el campo, el entrenador charrúa pondrá lo mejor de su onceno en el que resaltan las presencias de los ofensivos Juan Iturbe y Sergio Araújo, dos futbolistas que rescataron al Azulgrana en la fecha pasada en su visita a Nacional (1-2).

OTRO DESAFÍO. El Aurinegro, en tanto, arriba a este compromiso con la moral elevada, tras vencer con total autoridad a Olimpia en el clásico más añejo (1-3).

El conjunto de Víctor Bernay muestra un fútbol de alto vuelo y es consciente de que con un triunfo en Barrio Obrero dará un paso casi definitivo en su búsqueda del cetro, el número 12 de su historia en el fútbol paraguayo. No podrá contar con Derlis Rodríguez y Alexandro Maidana.

Redacción D10
