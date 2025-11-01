01 nov. 2025
Torneo Clausura

Libertad vs Olimpia: Paso a Paso

Una nueva edición del “Clásico Blanco y Negro” marca la jornada del sábado en el Clausura 2025. Seguí el paso a paso en D10.

Noviembre 01, 2025 07:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Libertad

Ambos no llegan en su mejor momento.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Torneo Clausura Libertad Olimpia
Redacción D10
