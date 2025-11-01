Menú
Torneo Clausura
Libertad vs Olimpia: Paso a Paso
Una nueva edición del “Clásico Blanco y Negro” marca la jornada del sábado en el Clausura 2025. Seguí el paso a paso en D10.
Noviembre 01, 2025 07:34 p. m. •
Por
Redacción D10
Ambos no llegan en su mejor momento.
Foto: Andrés Catalán - ÚH
Torneo Clausura
Libertad
Olimpia
Redacción D10
