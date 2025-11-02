Lluvia de goles en el clásico blanco y negro

Uno de los juegos más atractivos de la jornada, por la historia y la rivalidad, estuvo a la altura. El Guma y el Franjeado entregaron un gran partido y empataron 2-2 en La Huerta. La visita sacó una ventaja de 2-0 en el juego, pero volvió a sufrir una expulsión que cambió el panorama.

EL PARTIDO. Olimpia golpeó en el amanecer, el cronómetro no había completado el minuto cuando Axel Alfonso se queda con un balón que no pudo ser sacado por la defensa gumarela y saca un disparo que se metió junto al poste izquierdo de Morínigo.

El Decano ganó en confianza y sobre los 9’ Lucas Morales se fue metiendo hasta llegar al borde del área, luego saca un disparo potente que se desvía ligeramente en Espinoza y se cuela lejos de las posibilidades del golero gumarelo.

Sin embargo, como ocurrió en los dos partidos anteriores, el equipo de Almeida sufrió una expulsión, esta vez por una entrada fuerte de Axel Alfonso sobre el juvenil Villalba. David Ojeda, tras ver la acción en el VAR, terminó por castigar la acción con tarjeta roja.

Pese a tener uno más en campo, al Guma le costaba llegar con peligro hasta la portería de Insfrán. Esta situación cambió a los 46’ cuando Lorenzo Melgarejo aprovechó bien el centro atrás de Espinoza y batió al golero franjeado para hacer el descuento en un momento clave del encuentro.

En el complemento, el Guma fue acumulando situaciones para llegar a la paridad, que no tardó en llegar, ya que a los 60’ Melgarejo logró controlar de buena forma un balón bombeado y ante la salida de Insfrán, puso el balón por arriba.

Tras el empate, los dos arriesgaron un poco más y tuvieron sus chances como para desequilibrar el lance en La Huerta. Sin embargo, el marcador ya no se movió en la jornada del sábado.

Con este resultado, ambos equipos siguen sin poder romper con sus respectivas rachas negativas. El Guma lleva 7 jornadas sin triunfos, mientras que el Decano suma su cuarta fecha sin poder ganar.