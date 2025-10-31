31 oct. 2025
Torneo Clausura

El Gallo Norteño recibe en La Terraza al golpeado Rojiverde

El Sportivo 2 de Mayo buscará confirmar su recuperación en el Torneo Clausura, en la continuidad de la fecha 19 de la competencia, contra Atlético Tembetary, desde las 20:00.

Por Redacción D10
Choque seguro. César Castro (i) pelea la posesión del balón con Charpentier.

El Gallo Norteño en la jornada pasada cortó una importante racha de nueve juegos sin perder, entre Clausura y la Copa Paraguay. Por la fecha 18 cayó en condición de visitante ante Trinidense (2-1). El equipo del DT Felipe “Gato” Giménez ganó sus tres últimos compromisos en condición de local.

Mientras que su rival, el Rojiverde en su última presentación igualó 1-1 con el Sportivo Luqueño.

Recordemos que Tembetary fue el primer equipo en sentenciar su descenso a Intermedia. En el Torneo Apertura sumó 18 puntos en 22 partidos y en el Clausura tiene 11 unidades en 18 juegos.

