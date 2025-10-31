El Gallo Norteño recibe en La Terraza al golpeado Rojiverde

El Gallo Norteño en la jornada pasada cortó una importante racha de nueve juegos sin perder, entre Clausura y la Copa Paraguay. Por la fecha 18 cayó en condición de visitante ante Trinidense (2-1). El equipo del DT Felipe “Gato” Giménez ganó sus tres últimos compromisos en condición de local.

Mientras que su rival, el Rojiverde en su última presentación igualó 1-1 con el Sportivo Luqueño.

Recordemos que Tembetary fue el primer equipo en sentenciar su descenso a Intermedia. En el Torneo Apertura sumó 18 puntos en 22 partidos y en el Clausura tiene 11 unidades en 18 juegos.