01 nov. 2025
Torneo Clausura

Con la pólvora mojada

Nacional y Sportivo Trinidense igualaron este sábado en el duelo de la fecha 19 del torneo Clausura 2025.

Noviembre 01, 2025 07:25 p. m. • 
Por Redacción D10
G4sucIYXIAAwmrT.jpeg

Sin ganador en el Arsenio Erico

Foto: @ClubNacional

Un empate sin goles se dio este sábado en el Arsenio Erico, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 del torneo Clausura 2025. El Albo quería asegurar su clasificación internacional, pero no estuvo fino para aprovechar las situaciones creadas y ganar el lance.

EL PARTIDO. Nacional tuvo un buen arranque, en el que intentó sorprender de entrada con un disparo de Hugo Adrián Benítez que fue bien contenido por el golero Matías Dufour. Luego, la paridad se hizo presente, con pocas acciones frente a los arcos, más por el buen trabajo defensivo de ambos equipos.

Carlos Arrúa se encendió en la parte final de la primera fracción y protagonizó las principales acciones del equipo tricolor. Primero sobre los 39’ sacó un fuerte remate que complicó al arquero y en el rebote no pudo aprovechar Benítez, mientras que a los 44’ eludió la marca con un caño y sacó un fuerte disparo que fue desviado por Dufour.

En el complemento, el Triqui tuvo con un disparo de Gauto una de las pocas sensaciones de peligro y que dio trabajo a Gerardo Ortiz. Nacional luego mantuvo esa intención ofensiva pero nuevamente faltó la puntada final para hacer la diferencia.

Nacional sigue cerca de confirmar su clasificación para una copa internacional en el 2026. Se encuentra a 9 puntos de Luqueño y Ameliano en el acumulativo, aunque también tiene la carta de la Copa Paraguay a través de la cual podría acceder a la Copa Libertadores.

Torneo Clausura Nacional Trinidense
Redacción D10
