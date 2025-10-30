30 oct. 2025
Torneo Clausura

Pódcast: Cerro Porteño vs. Guaraní, la pulseada por el título

En este episodio del pódcast Hora Deportiva hablamos de la final anticipada del torneo Clausura 2025 entre Cerro Porteño y Guaraní, a jugarse este domingo a las 20:00 en La Nueva Olla.

Octubre 30, 2025 03:05 p. m. • 
Por Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png

Cerro Porteño y Guaraní se medirán en La Nueva Olla en un partido clave por el título.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este nuevo episodio Guillermo Areco y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre la final anticipada entre Cerro Porteño y Guaraní.

El duelo entre azulgranas y aborígenes está marcado para este domingo a las 20:00 en La Nueva Olla, un estadio que promete lucir un marco imponente de público.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Cerro Porteño Guaraní Pódcast Hora Deportiva
Redacción D10
Más contenido de esta sección
IMG-20251026-WA0067.jpg
Torneo Clausura
Guaraní se adueña del clásico más añejo y extiende su ventaja
Guaraní superó a Olimpia en el clásico más añejo y extendió su ventaja en la cima de la clasificación a falta del encuentro de su escolta Cerro Porteño.
Octubre 26, 2025 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
GyBD9XcWgAAFkIJ.jpg
Torneo Clausura
Guaraní vs. Olimpia: Paso a paso
Olimpia recibe a Guaraní a partir de las 17:30 en el clásico más añejo a disputarse en la ciudad de Capiatá.
Octubre 26, 2025 05:18 p. m.
 · 
Redacción D10
GyBvOhmXAAAklR3.jpg
Torneo Clausura
Recoleta y Libertad chocan en Campo Grande
En el estadio Ricardo Gregor, desde las 20:00, Deportivo Recoleta recibe a Libertad, en la prosecución de la fecha 18 del torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 10:02 p. m.
 · 
Redacción D10
G4JWnTvWkAAxIs-.jpg
Torneo Clausura
Trinidense remonta y vence al 2 de Mayo
Sportivo Trinidense remontó un marcador adverso ante 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 18 del torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 09:58 p. m.
 · 
Redacción D10
GyBD9XcWgAAFkIJ.jpg
Torneo Clausura
Olimpia-Guaraní, duelo clave en Capiatá
Olimpia y Guaraní chocan desde las 17:30 en Capiatá. El Indio busca consolidar su condición de único líder ante un Decano que no levanta.
Octubre 25, 2025 09:55 p. m.
 · 
Redacción D10
20251025_190913.jpg
Torneo Clausura
Tembetary Luqueño no pasan del empate
Tembetary y Sportivo Luqueño empataron en Villa Elisa en el inicio de la fecha 18 del torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 07:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más