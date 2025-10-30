Pódcast: Cerro Porteño vs. Guaraní, la pulseada por el título

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este nuevo episodio Guillermo Areco y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre la final anticipada entre Cerro Porteño y Guaraní.

El duelo entre azulgranas y aborígenes está marcado para este domingo a las 20:00 en La Nueva Olla, un estadio que promete lucir un marco imponente de público.

