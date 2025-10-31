El descendido General enfrenta con sabor a revancha al Canario

Recordemos que el Rojo Mallorquino confirmó su descenso en la fecha anterior. Justamente el empate agónico del Canario frente a Libertad (2-2) sentenció la vuelta de los altoparanaenses a la categoría Intermedia; por ello este duelo será con sed de revancha.

Sin embargo, y a pesar de conocer su situación, el equipo dirigido por Humberto Ovelar goleó en la jornada anterior por 4-1 al Sportivo Ameliano, a domicilio.

Recordemos que Recoleta FC ya cumplió con el objetivo de la permanencia en el círculo de honor y ahora la meta es ingresar a la Copa Sudamericana, hecho que podría ser histórico para el humilde club capitalino.