31 oct. 2025
Torneo Clausura

El descendido General enfrenta con sabor a revancha al Canario

General Caballero de Juan León Mallorquín se enfrentará esta tarde (17:30) a Recoleta FC, en el arranque de la fecha 19 del Clausura 2025.

Octubre 31, 2025 08:24 a. m. • 
Por Redacción D10
GENERAL CABALLERO VS RECOLETA_63914336.jpg

Alto voltaje. Los jugadores de General se muestran para una transferencia a futuro.

Recordemos que el Rojo Mallorquino confirmó su descenso en la fecha anterior. Justamente el empate agónico del Canario frente a Libertad (2-2) sentenció la vuelta de los altoparanaenses a la categoría Intermedia; por ello este duelo será con sed de revancha.

Sin embargo, y a pesar de conocer su situación, el equipo dirigido por Humberto Ovelar goleó en la jornada anterior por 4-1 al Sportivo Ameliano, a domicilio.

Recordemos que Recoleta FC ya cumplió con el objetivo de la permanencia en el círculo de honor y ahora la meta es ingresar a la Copa Sudamericana, hecho que podría ser histórico para el humilde club capitalino.

Torneo Clausura General Caballero Recoleta
Redacción D10
