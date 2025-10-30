El elegido para pitar Cerro Porteño vs. Guaraní

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este jueves a los jueces que impartirán justicia en la fecha 19 del torneo Clausura. Como era de esperarse, Juan Gabriel Benítez pitará el partidazo entre Cerro Porteño y Guaraní.
Estas son los jueces para el decimonoveno capítulo
Viernes 31 de octubre
General Caballero JLM vs. Recoleta FC
Estadio: Ka’arendy.
Hora: 17:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Fernando López.
AVAR: Christian Sosa.
Sportivo 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary
Estadio: Río Parapití.
Hora: 20:00.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: José Villagra y Derlys González.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Carlos Benítez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sábado 1 de noviembre
Nacional vs. Sportivo Trinidense
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 17:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: José Cuevas y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Milciades Saldívar.
Libertad vs. Olimpia
Estadio: La Huerta.
Hora: 20:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Luis Onieva.
Domingo 2 de noviembre
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 17:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Milciades Saldívar.
Cerro Porteño vs. Guaraní
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Hora: 20:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: José Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.