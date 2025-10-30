30 oct. 2025
Torneo Clausura

El elegido para pitar Cerro Porteño vs. Guaraní

Se dieron a conocer los árbitros de la fecha 19 del torneo Clausura donde resalta el partidazo entre escolta y puntero; Cerro Porteño vs. Guaraní.

Juan Gabriel Benítez pitará el duelo entre Cerro Porteño y Guaraní.

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este jueves a los jueces que impartirán justicia en la fecha 19 del torneo Clausura. Como era de esperarse, Juan Gabriel Benítez pitará el partidazo entre Cerro Porteño y Guaraní.

Estas son los jueces para el decimonoveno capítulo

Viernes 31 de octubre

General Caballero JLM vs. Recoleta FC

Estadio: Ka’arendy.

Hora: 17:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 1 de noviembre

Nacional vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 17:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Cuevas y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Milciades Saldívar.

Libertad vs. Olimpia

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo 2 de noviembre

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 17:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Guaraní

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

