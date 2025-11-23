Cerro Porteño no falla y queda a un paso de la gloria

Cerro Porteño venció por 1-0 a Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura con el tempranero gol de Víctor Gustavo Velázquez con golpe de cabeza a los 2 minutos de partido y quedó a un paso del ansiado grito de campeón que podría darse en la última fecha ante Tembetary.

El solitario gol del partido se registró apenas iniciado el compromiso con un precioso tiro de esquina de Blas Riveros que conectó muy bien de cabeza el capitán de Cerro Porteño Víctor Gustavo Velázquez.

Cerro Porteño pudo haber aumentado la diferencia en más de una oportunidad pero no tuvo efectividad ante la portería de Rodrigo Morínigo que respondió muy bien.

El Ciclón alcanza los 43 puntos y sigue siendo líder del torneo Clausura. Guaraní sigue escolta, pero ahora con 42 puntos producto de su triunfo este domingo ante General Caballero de JLM.

La próxima fecha, la última del torneo Clausura, tendrá a Cerro Porteño visitando a Tembetary y a Guaraní recibiendo a Sportivo Luqueño. La programación se definirá este lunes 24 de noviembre al mediodía.