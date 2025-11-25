Informe sobre el estado de salud de Blas Riveros

Cerro Porteño informó acerca del estado de salud del lateral izquierdo Blas Riveros, que se encuentra internado ya que presentó ayer un cuadro de temperatura elevada, con un diagnóstico previo de sinusitis.

En el comunicado, el Azulgrana informa que: “El jugador presentó un cuadro febril y cefalea, más cuadro de sinutitis con tratamiento ambulatorio. En la noche del lunes, con un cuadro de temperatura elevada se decidió internarlo para la realización de tratamiento y estudios varios”.

En la nota, el Ciclón detalla además que: “Sobre el diagnóstico de dengue, el mismo no fue confirmado por métodos laboratoriales si se debe a un cuadro actual o remanente de un cuadro similar diagnosticado el pasado 9 de noviembre”.

Por último, se comunicó que el “Jugador se encuentra ahora mejorado y estable, siendo el plan de tratamiento mantener en observación, y si la evolución es favorable, el futbolista retomará las prácticas en dos días más”.