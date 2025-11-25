25 nov. 2025
Cerro Porteño

Informe sobre el estado de salud de Blas Riveros

Cerro Porteño emitió un comunicado en donde brinda detalles acerca de la situación del jugador que fue internado por un cuadro de fiebre.

Noviembre 25, 2025 03:18 p. m. • 
Por Redacción D10
blas riveros

Blas Riveros es pieza clave en el equipo de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza

Cerro Porteño informó acerca del estado de salud del lateral izquierdo Blas Riveros, que se encuentra internado ya que presentó ayer un cuadro de temperatura elevada, con un diagnóstico previo de sinusitis.

En el comunicado, el Azulgrana informa que: “El jugador presentó un cuadro febril y cefalea, más cuadro de sinutitis con tratamiento ambulatorio. En la noche del lunes, con un cuadro de temperatura elevada se decidió internarlo para la realización de tratamiento y estudios varios”.

En la nota, el Ciclón detalla además que: “Sobre el diagnóstico de dengue, el mismo no fue confirmado por métodos laboratoriales si se debe a un cuadro actual o remanente de un cuadro similar diagnosticado el pasado 9 de noviembre”.

Por último, se comunicó que el “Jugador se encuentra ahora mejorado y estable, siendo el plan de tratamiento mantener en observación, y si la evolución es favorable, el futbolista retomará las prácticas en dos días más”.

Torneo Clausura Blas Riveros Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G4yDNKkXAAQeEeP.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño tiene equipo confirmado para buscar el título
Cerro Porteño oficializó su equipo titular para enfrentar a Libertad en La Nueva Olla a partir de las 18:00 en busca del título de campeón del torneo Clausura.
Noviembre 23, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Federico Carrizo_61574810.jpg
Cerro Porteño
Baja sensible en Cerro Porteño
Cerro Porteño comunicó la baja de último momento de una de sus principales figuras de cara al transcendental duelo ante Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura.
Noviembre 22, 2025 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez Cerro Porteño_64261249.jpg
Cerro Porteño
Con el objetivo de ganar
Cerro se apresta de cara al compromiso clave ante Libertad.
Noviembre 21, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
olla olla.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Altas expectativas
Cerro prepara una fiesta para el compromiso de este domingo ante Libertad.
Noviembre 20, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
581700107_18547049455030886_8562272571812178138_n.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Ajustes para el tramo final
El plantel de Cerro Porteño está muy motivado esperando el juego del domingo contra Libertad en la Nueva Olla, donde podría campeonar si se le dan los resultados.
Noviembre 19, 2025 10:00 a. m.
 · 
Redacción D10
G5_3rQWWYAAdC33.jpg
Cerro Porteño
El Ciclón, a la espera de los seleccionados
Cerro Porteño continúa trabajando con miras a lo que será el crucial compromiso de este domingo desde las 18:00 ante Libertad en La Nueva Olla por la penúltima fecha del torneo Clausura 2025.
Noviembre 18, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más