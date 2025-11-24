24 nov. 2025
Cerro Porteño

Velázquez: “A un paso del objetivo”

Noviembre 24, 2025 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-23 at 6.09.29 PM.jpeg

Velázquez hizo la diferencia frente a Libertad.

Foto: Daniel Duarte - UH

“Contento por el gol y por ganar, estamos muy agradecidos con la gente que nos vino a alentar, estamos por dar un pasito más para conseguir el objetivo”, expuso Gustavo Velázquez, de Cerro, que agregó: “Hace mucho tiempo estaba buscando una definición así, llegó en el momento justo e importante”.

El defensor también refirió: “Estamos en una instancia de mucha tensión, pero pudimos sacar un partido difícil ante un rival importante”.

Opta por el sábado

El gerenciador de Tembetary, Daniel Campo, sostuvo que solicitará jugar ante el Ciclón el sábado 29, en el estadio Defensores del Chaco.

Esta situación se resolverá a las 11:30, en la reunión virtual del Consejo de la División de Honor en la que se programará la fecha 22. Vale recordar que ese sábado también se juega la final de la Copa Libertadores.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
