Cerro Porteño tiene equipo confirmado para buscar el título

Cerro Porteño compartió en redes sociales su equipo titular ante Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura a disputarse desde las 18:00 en el estadio La Nueva Olla ante unas 25.000 personas que ya se encuentran en el coliseo deportivo de Barrio Obrero.
El técnico uruguayo Jorge Bava manda en cancha al siguiente equipo: Alexis Martin Arias; Rodrigo Gómez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Fabricio Dominguez , Gastón Giménez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araujo.
Cerro Porteño podrá consagrarse campeón esta misma tarde si derrota a Libertad y Guaraní no le gana en Juan León Mallorquín al campeón de la Copa Paraguay, General Caballero.
📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Libertad ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/24GBPxye4G— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) November 23, 2025