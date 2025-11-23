Cerro Porteño tiene equipo confirmado para buscar el título

Cerro Porteño compartió en redes sociales su equipo titular ante Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura a disputarse desde las 18:00 en el estadio La Nueva Olla ante unas 25.000 personas que ya se encuentran en el coliseo deportivo de Barrio Obrero.

El técnico uruguayo Jorge Bava manda en cancha al siguiente equipo: Alexis Martin Arias; Rodrigo Gómez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Fabricio Dominguez , Gastón Giménez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araujo.

Cerro Porteño podrá consagrarse campeón esta misma tarde si derrota a Libertad y Guaraní no le gana en Juan León Mallorquín al campeón de la Copa Paraguay, General Caballero.