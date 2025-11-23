23 nov. 2025
Cerro Porteño

El infernal recibimiento de Cerro Porteño

La hinchada de Cerro Porteño recibió al equipo de Jorge Bava de una manera sencillamente espectacular.

Noviembre 23, 2025 06:25 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-23 at 18.16.10.jpeg

La hinchada de Cerro Porteño jugó su propio partido.

Foto: Dani Duarte - ÚH

La hinchada de Cerro Porteño volvió a jugar su partido en la previa del duelo con Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura al realizar un recibimiento inolvidable.

Humo de color rojo y azul, globos, fuegos artificiales, papeles picados y un cántico ensordecedor fueron parte del fantástico recibimiento que realizó el público azulgrana que esta tarde en La Nueva Olla quiere gritar campeón del torneo Clausura.

