El infernal recibimiento de Cerro Porteño

La hinchada de Cerro Porteño volvió a jugar su partido en la previa del duelo con Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura al realizar un recibimiento inolvidable.

Humo de color rojo y azul, globos, fuegos artificiales, papeles picados y un cántico ensordecedor fueron parte del fantástico recibimiento que realizó el público azulgrana que esta tarde en La Nueva Olla quiere gritar campeón del torneo Clausura.