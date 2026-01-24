Cerro Porteño con “libertad” de incorporar

¡Solución! El club Cerro Porteño oficializó el finiquito de todas las inhibiciones y tras ser cumplido el compromiso económico, el próximo trámite fue validar las inscripciones de las nuevas incorporaciones en los libros de pases de la Asociación Paraguaya de Fútbol y podrán debutar ante Libertad esta noche en la Nueva Olla, desde las 20:15.

Según lo trascendido. el Ciclón ya había abonadola la deuda hace un par de días, y estaba a la espera de la confirmación de la FIFA.

Recordemos que Cerro Porteño contaba con 5 (cinco) inhibiciones por los jugadores Francisco da Costa (dos demandas por el pase de Bolívar), Jonatan Torres, Claudio Aquino, y se había sumado el de FC Orenburg de Rusia por el traspaso de Matías Damián Pérez.

Tras el levantamiento del cepo de la FIFA se encuentran habilitados los futbolistas Santiago Mosquera, Mateo Klimowich y Pablo Vegetti quienes están concentrados con la plantilla principal para el debut ante el Gumarelo. Por su parte, Cristhian Paredes no concentró por una decisión del cuerpo técnico.