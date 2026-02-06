06 feb. 2026
Torneo Apertura

Para ganar confianza

San Lorenzo y Recoleta chocan desde las 18:30 en el Gunther Vogel.

Febrero 06, 2026 07:28 a. m. • 
Por Redacción D10
recoleta gana_65416485.jpg

Visita peligrosa. Recoleta FC buscará los tres puntos y agudizar el mal momento rayadito.

Sportivo San Lorenzo y Recoleta FC serán los encargados del arranque de la fecha 4 del Apertura 2026, el juego se disputará en la Ciudad Universitaria desde las 18:30.

El Rayadito llega necesitado a este juego después de las tres caídas en los primeros partidos del campeonato. La necesidad de sumar los puntos en juego será vital para ganar confianza. San Lorenzo se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones y promedios sin punto alguno.

Mientras que su rival, el Canario llega con moral bien alta después de superar por 2-1 a Libertad, un triunfo con remontada incluida sobre los gumarelos.

En cuanto a enfrentamientos entre rayaditos y funebreros tenemos que remontarnos hasta el año 2002, único año en el cual coincidieron en Primera. Entre sí jugaron tres partidos: San Lorenzo ganó 1 y empataron 2.

Sportivo San Lorenzo Recoleta Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Arbitraje paraguayo
Torneo Apertura
Análisis da la razón al árbitro
VIDEO. Mucha polémica generó el penal sancionado a Luqueño en La Nueva Olla, castigo que fue respaldado en el análisis de la APF.
Febrero 04, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Huguito.jfif
Torneo Apertura
Hugo Fernández a la espera de un diagnóstico favorable
Huguito Fernández salió a los 67' con signos de intenso en la zona de la rodilla después de una acción solitaria al ensayar un potente remate. En su reemplazo ingresó Marcelo Fernández. El traumatismo podría ser leve (esguince de rodilla), sin embargo se espera para una evaluación final.
Febrero 03, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Aguilar Vegetti.png
Torneo Apertura
Alfredo Aguilar quiso poner nervioso a un astuto Pablo Vegetti
Alfredo Aguilar, portero de Luqueño, quiso poner nervioso a Pablo Vegetti antes de lanzar el penal que terminó en el primer gol del argentino con la camiseta de Cerro Porteño.
Febrero 03, 2026 10:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Crro
Torneo Apertura
Cerro Porteño se impone a Luqueño y trepa en el Apertura
Cerro Porteño plasmó en el campo y en el resultado un mejor oficio, para tumbar a Luqueño y ubicarse como escolta.
Febrero 02, 2026 10:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Alan Wlk.jpg
Torneo Apertura
Recoleta lo da vuelta y festeja por primera vez en el Apertura
Libertad no pudo sostener la ventaja y Recoleta se lo terminó dando vuelta para sumar su primera victoria en el torneo Apertura.
Febrero 02, 2026 08:19 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.23 (1).jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Luqueño: Paso a paso
Cerro Porteño recibe en en la Nueva Olla a Luqueño (20:15) en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 02, 2026 05:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más