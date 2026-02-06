Sportivo San Lorenzo y Recoleta FC serán los encargados del arranque de la fecha 4 del Apertura 2026, el juego se disputará en la Ciudad Universitaria desde las 18:30.

El Rayadito llega necesitado a este juego después de las tres caídas en los primeros partidos del campeonato. La necesidad de sumar los puntos en juego será vital para ganar confianza. San Lorenzo se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones y promedios sin punto alguno.

Mientras que su rival, el Canario llega con moral bien alta después de superar por 2-1 a Libertad, un triunfo con remontada incluida sobre los gumarelos.

En cuanto a enfrentamientos entre rayaditos y funebreros tenemos que remontarnos hasta el año 2002, único año en el cual coincidieron en Primera. Entre sí jugaron tres partidos: San Lorenzo ganó 1 y empataron 2.