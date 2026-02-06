06 feb. 2026
Torneo Apertura

Apasionante choque

Sportivo Luqueño busca reivindicarse esta noche 20:30 ante Ameliano.

Febrero 06, 2026 07:49 a. m. • 
Por Redacción D10
gg.png

Contención. Aldo Maíz uno de los pilares del Auriazul en la zona de recuperación del balón.

Promesa de buen fútbol en la ciudad de Capiatá, desde las 20:30, el Sportivo Luqueño recibirá al Sportivo Ameliano con el objetivo de cortar el hilo de las dos últimas derrotas y, además, sumar puntos claves ante su rival directo en la tabla de promedios.

El Auriazul necesita reencontrarse con la victoria en el arranque de la fecha 4, situación que le fue esquiva en las dos últimas jornadas. El Chanchón había sumado los únicos tres puntos en la fecha inaugural ante el 2 de Mayo. Posteriormente, cayó ante Nacional y Cerro Porteño, mientras que la V Azulada, había conseguido sumar los tres puntos en la fecha anterior.

El equipo del DT Roberto Nanni se impuso (1-0) ante San Lorenzo, en Villeta. Mientras que en sus dos primeras fechas había empatado (2-2) ante Rubio Ñu y en la jornada 2 sufrió la derrota de 1-0 ante Libertad.

Partido de seis puntos. Este choque tendrá como condimento la tabla de promedios. Hasta aquí, Luqueño está en el noveno lugar con 1,219 y Ameliano en la octava ubicación con 1,186. Una victoria de la V Azulada le dará alcance a los auriazules de Luque. En los puestos 11 y 12 están los recién ascendidos.

Torneo Apertura Sportivo Luqueño Sportivo Ameliano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Arbitraje paraguayo
Torneo Apertura
Análisis da la razón al árbitro
VIDEO. Mucha polémica generó el penal sancionado a Luqueño en La Nueva Olla, castigo que fue respaldado en el análisis de la APF.
Febrero 04, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Huguito.jfif
Torneo Apertura
Hugo Fernández a la espera de un diagnóstico favorable
Huguito Fernández salió a los 67' con signos de intenso en la zona de la rodilla después de una acción solitaria al ensayar un potente remate. En su reemplazo ingresó Marcelo Fernández. El traumatismo podría ser leve (esguince de rodilla), sin embargo se espera para una evaluación final.
Febrero 03, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Aguilar Vegetti.png
Torneo Apertura
Alfredo Aguilar quiso poner nervioso a un astuto Pablo Vegetti
Alfredo Aguilar, portero de Luqueño, quiso poner nervioso a Pablo Vegetti antes de lanzar el penal que terminó en el primer gol del argentino con la camiseta de Cerro Porteño.
Febrero 03, 2026 10:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Crro
Torneo Apertura
Cerro Porteño se impone a Luqueño y trepa en el Apertura
Cerro Porteño plasmó en el campo y en el resultado un mejor oficio, para tumbar a Luqueño y ubicarse como escolta.
Febrero 02, 2026 10:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Alan Wlk.jpg
Torneo Apertura
Recoleta lo da vuelta y festeja por primera vez en el Apertura
Libertad no pudo sostener la ventaja y Recoleta se lo terminó dando vuelta para sumar su primera victoria en el torneo Apertura.
Febrero 02, 2026 08:19 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.23 (1).jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Luqueño: Paso a paso
Cerro Porteño recibe en en la Nueva Olla a Luqueño (20:15) en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 02, 2026 05:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más