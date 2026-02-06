Apasionante choque

Promesa de buen fútbol en la ciudad de Capiatá, desde las 20:30, el Sportivo Luqueño recibirá al Sportivo Ameliano con el objetivo de cortar el hilo de las dos últimas derrotas y, además, sumar puntos claves ante su rival directo en la tabla de promedios.

El Auriazul necesita reencontrarse con la victoria en el arranque de la fecha 4, situación que le fue esquiva en las dos últimas jornadas. El Chanchón había sumado los únicos tres puntos en la fecha inaugural ante el 2 de Mayo. Posteriormente, cayó ante Nacional y Cerro Porteño, mientras que la V Azulada, había conseguido sumar los tres puntos en la fecha anterior.

El equipo del DT Roberto Nanni se impuso (1-0) ante San Lorenzo, en Villeta. Mientras que en sus dos primeras fechas había empatado (2-2) ante Rubio Ñu y en la jornada 2 sufrió la derrota de 1-0 ante Libertad.

Partido de seis puntos. Este choque tendrá como condimento la tabla de promedios. Hasta aquí, Luqueño está en el noveno lugar con 1,219 y Ameliano en la octava ubicación con 1,186. Una victoria de la V Azulada le dará alcance a los auriazules de Luque. En los puestos 11 y 12 están los recién ascendidos.