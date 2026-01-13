13 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño cae goleado en su prueba contra Huracán

Cerro Porteño cayó por 4 a 0 ante un Huracán con mayor efectividad, en el primer partido de la Serie Río de la Plata que se desarrolla en Uruguay. El Ciclón se vuelve a presentar el sábado contra San Lorenzo.

Enero 13, 2026 08:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Pasaje del partido que terminó con la goleada de Huracán sobre Cerro Porteño.

FOTO: HURACÁN.

Con el atenuante de que Cerro Porteño arrancó el juego con una amplia mayoría de jugadores habitualmente suplentes, Huracán lo venció en Montevideo con goleada incluida: 4 a 0.

El “Globo”, bajo la conducción del ex entrenador del Ciclón, Diego Martínez fue especialmente letal desde el inicio del partido, incluso cuando fue casi siempre el equipo que tuvo menos la pelota.

Los goles del conjunto ganador fueron anotados por Luciano Giménez (45'), Thaiel Peralta (54'), César Ibañez (80') y Lautaro Mora (83’). Todos fueron de buena factura, pero el cuarto contó con la inocultable complicidad de Roberto “Gatito” Fernández, quien venía de meses sin tener un partido completo.

A pesar de ser un duelo de pretemporada, el abultado resultado puede generar preocupación en el entorno azulgrana, pues hay una imagen que cuidar siempre que se trate del Ciclón, más aún en el campo internacional.

Con el marcador 4 a 0 a favor de los de Parque Patricios, esta actuación representa un inicio de ciclo inmejorable, exhibiendo un nivel de contundencia que ilusiona a su hinchada de cara a las competiciones oficiales de 2026.

Cerro jugó y perdió el partido con el siguiente onceno de inicio: Roberto Fernández, Rodrigo Melgarejo, Guillermo Benítez y Lucas Quintana; Fabrizio Peralta, Gabriel Aguayo, Carlos Franco y Robert Piris Da Motta; Rodrigo Gómez, Mauricio de Carvalho y Darío Espínola.

Redacción D10
