El Club Brujas sigue vivo en Champions League

Eliminado de la competición tras sumar sólo un punto en toda la primera fase, el Kairat Almaty apeló al honor para por lo menos intentar despedirse con una victoria de su primera aparición en la Liga de Campeones. Su gran oportunidad, tal vez la última, era la visita del Club Brujas, porque en la última jornada debe enfrentarse al Arsenal en Inglaterra.

Para el conjunto belga, el choque era mucho más importante que un objetivo enfocado al honor. El Club Brujas aún mantenía sus opciones de alcanzar los dieciseisavos. Tenía que ganar, a ser posible por goleada por aquello de la diferencia de goles en caso de terminar igualado con otro equipo, y después vérselas con el Marsella para cerrar su periplo por la Fase de Liga.

El premio para el Club Brujas era mucho más jugoso y se notó sobre el césped del Astana Arena. Aunque tardó casi veinte minutos en quitarse de encima la inicial insistencia del Kairat Almaty, después todo marchó sobre ruedas. Por lo menos en cuestión de dominio y tranquilidad, porque si hubo un ‘pero’ fue la falta de más goles.

El primer aviso lo dio Mamadou Diakhon, que con una diagonal se abrió hueco al borde del área, desde donde lanzó un derechazo con rosca que se estrelló en el palo. El atacante francés rompió el hielo y el siguiente en acercarse por las inmediaciones del área de la portería defendida por Temirlan Anarbekov, no falló.

Fue Stankovic, quien se aprovechó de una salida de puños poco ortodoxa del guardameta del cuadro kazajo. Anarbekov despejó mal, al centro, y por la frontal del área apareció el jugador del Club Brujas para abrir el marcador con un regalo de su rival.

El Kairat se intentó revolver con una tímida reacción que lo único que generó fue más problemas, porque durante cinco minutos rompió su esquema defensivo, se echó hacia arriba y dejo huecos que no desaprovecharon los hombres de Ivan Leko, que aumentaron su renta al filo del descanso.

En esta ocasión, fue un llegador como Vanaken quien se encargó de aumentar la renta. Remató a la red una cesión hacia atrás de Joaquin Seys y cerró un contragolpe preciso que parecía marcar el inicio hacia la deseada goleada.

El Kairat resistió bien hasta el tramo final. No perdió la cabeza, jugó a guardar una derrota poco amplía y casi lo consiguió. Al final, la diferencia evidente de calidad entre el Kairat Almaty y el Club Brujas terminó por dar un par de alegrías más con los tantos de Vermant y Mechele a los que contestó Adilet Sadybekov para maquillar el resultado.

El tanto del cuadro kazajo fue un lunar en el Club Brujas, que terminó el choque con un -5 en su diferencia de goles y pendiente de ganar al Marsella en la última jornada. Quien sabe si el tanto de Sadybekov, en el minuto 92, puede ser decisivo en caso de igualdad a puntos con otros equipos. La victoria del conjunto belga fue correcta, pero no perfecta.

-- Ficha técnica:

1.- Kairat Almaty: Anarbekov; Tapalov (Stanojev, min. 79), Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Glazer (Sadybekov, min. 76), Kasabulat (Abish, min. 79); Mrynskiy, Jorginho (Ricardinho, min. 75), Gromyko; y Edmilson (Birkurmanov, min. 76).

4.- Club Brujas: Jackers; Forbs (Campbell, min. 78), Sabbe (Siquet, min. 85), Ordóñez, Mechele, Seys (Meijer, min. 79); Stamkovic, Vetlesen (Sandra, min. 64); Vanaken, Diakhon y Vermant (Tresoldi, min. 78).

Goles: 0-1, min. 32: Stankovic; 0-2, min. 38: Vanaken; 0-3, min. 74: Vermant; 0-4, min. 85: Mechele; 1-4, min. 92: Sadybekov.

Árbitro: Donatas Rumsas (Letonia). Mostró cartulina amarilla a Sorokin (min. 80) por parte del Kairat Almaty.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Astana Arena (Kazajistán) ante cerca de 12.000 espectadores.