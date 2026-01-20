20 ene. 2026
Champions League

El Club Brujas sigue vivo en Champions League

El Club Brujas goleó 1-4 al Kairat Almaty y firmó una victoria contundente con la que llegará a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con opciones de terminar entre los 24 primeros clasificados.

Enero 20, 2026 05:50 p. m.
FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE

Importante triunfo del Brujas.

STANISLAV FILIPPOV/AFP

Eliminado de la competición tras sumar sólo un punto en toda la primera fase, el Kairat Almaty apeló al honor para por lo menos intentar despedirse con una victoria de su primera aparición en la Liga de Campeones. Su gran oportunidad, tal vez la última, era la visita del Club Brujas, porque en la última jornada debe enfrentarse al Arsenal en Inglaterra.

Para el conjunto belga, el choque era mucho más importante que un objetivo enfocado al honor. El Club Brujas aún mantenía sus opciones de alcanzar los dieciseisavos. Tenía que ganar, a ser posible por goleada por aquello de la diferencia de goles en caso de terminar igualado con otro equipo, y después vérselas con el Marsella para cerrar su periplo por la Fase de Liga.

El premio para el Club Brujas era mucho más jugoso y se notó sobre el césped del Astana Arena. Aunque tardó casi veinte minutos en quitarse de encima la inicial insistencia del Kairat Almaty, después todo marchó sobre ruedas. Por lo menos en cuestión de dominio y tranquilidad, porque si hubo un ‘pero’ fue la falta de más goles.

El primer aviso lo dio Mamadou Diakhon, que con una diagonal se abrió hueco al borde del área, desde donde lanzó un derechazo con rosca que se estrelló en el palo. El atacante francés rompió el hielo y el siguiente en acercarse por las inmediaciones del área de la portería defendida por Temirlan Anarbekov, no falló.

Fue Stankovic, quien se aprovechó de una salida de puños poco ortodoxa del guardameta del cuadro kazajo. Anarbekov despejó mal, al centro, y por la frontal del área apareció el jugador del Club Brujas para abrir el marcador con un regalo de su rival.

El Kairat se intentó revolver con una tímida reacción que lo único que generó fue más problemas, porque durante cinco minutos rompió su esquema defensivo, se echó hacia arriba y dejo huecos que no desaprovecharon los hombres de Ivan Leko, que aumentaron su renta al filo del descanso.

En esta ocasión, fue un llegador como Vanaken quien se encargó de aumentar la renta. Remató a la red una cesión hacia atrás de Joaquin Seys y cerró un contragolpe preciso que parecía marcar el inicio hacia la deseada goleada.

El Kairat resistió bien hasta el tramo final. No perdió la cabeza, jugó a guardar una derrota poco amplía y casi lo consiguió. Al final, la diferencia evidente de calidad entre el Kairat Almaty y el Club Brujas terminó por dar un par de alegrías más con los tantos de Vermant y Mechele a los que contestó Adilet Sadybekov para maquillar el resultado.

El tanto del cuadro kazajo fue un lunar en el Club Brujas, que terminó el choque con un -5 en su diferencia de goles y pendiente de ganar al Marsella en la última jornada. Quien sabe si el tanto de Sadybekov, en el minuto 92, puede ser decisivo en caso de igualdad a puntos con otros equipos. La victoria del conjunto belga fue correcta, pero no perfecta.

-- Ficha técnica:

1.- Kairat Almaty: Anarbekov; Tapalov (Stanojev, min. 79), Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Glazer (Sadybekov, min. 76), Kasabulat (Abish, min. 79); Mrynskiy, Jorginho (Ricardinho, min. 75), Gromyko; y Edmilson (Birkurmanov, min. 76).

4.- Club Brujas: Jackers; Forbs (Campbell, min. 78), Sabbe (Siquet, min. 85), Ordóñez, Mechele, Seys (Meijer, min. 79); Stamkovic, Vetlesen (Sandra, min. 64); Vanaken, Diakhon y Vermant (Tresoldi, min. 78).

Goles: 0-1, min. 32: Stankovic; 0-2, min. 38: Vanaken; 0-3, min. 74: Vermant; 0-4, min. 85: Mechele; 1-4, min. 92: Sadybekov.

Árbitro: Donatas Rumsas (Letonia). Mostró cartulina amarilla a Sorokin (min. 80) por parte del Kairat Almaty.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Astana Arena (Kazajistán) ante cerca de 12.000 espectadores.

Champions League Brujas
Más contenido de esta sección
Juventus.jfif
Champions League
Juventus salva la decepción ante el Pafos
La Juve venció por 2-0 a Pafos y se ubica en el puesto 17 de la clasificación, en zona de repechaje. Este fue su segundo triunfo al hilo en la Champions.
Diciembre 10, 2025 07:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Arsenal.jfif
Champions League
Madueke clasifica al Arsenal con goleada ante el Brujas
Arsenal con puntaje perfecto, ganó los seis partidos que disputó, y con 18 puntos está clasificado a la siguiente fase de la competencia.
Diciembre 10, 2025 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Copenhague
Champions League
El Villarreal consuma su debacle europea ante el Copenhague
El Villarreal enterró sus escasas opciones de clasificación para la segunda fase de la Liga de Campeones tras sufrir una nueva derrota, la quinta en seis partidos, en esta ocasión ante el Copenhague, que tras la victoria sigue apurando sus opciones europeas.
Diciembre 10, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona.jfif
Champions League
Los cabezazos de Koundé fueron claves en la remontada del Barça
El Barcelona consigue una importante remontada 2-1 ante el Eintracht de Fráncfort, gracias al primer doblete de Koundé en su carrera futbolística.
Diciembre 09, 2025 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético Madrid.jfif
Champions League
El Atleti sufre, pero espanta los fantasmas a domicilio ante el PSV
Pepi y Obispo le pusieron suspense a la victoria de un Atlético Madrid que se recompuso muy bien al gol de Til. Julián Álvarez, Hancko y Sorloth marcaron para el cuadro colchonero que remontó 3-2 de manera sufrida.
Diciembre 09, 2025 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS
Champions League
Gelson Martins reanima al Olympiacos
Las posibilidades de supervivencia del Olympiacos en la Liga de Campeones 2025-26 renacieron este martes con su primera victoria, en el Astana Arena, por 0-1 ante el Kairat Almaty, que sigue sin ganar en su debut en la máxima competición continental.
Diciembre 09, 2025 03:42 p. m.
Carga Más